Tervolina — воплощение мечты о комфортном шопинге
Салон Tervolina на Бауманской стал четвертым салоном в новой концепции. Идея Dream, буквально воплощающая мечты модниц об идеальном месте для покупок, в 2018 году успешно реализована в двух салонах марки в Москве — в торгово-развлекательных центрах «Калейдоскоп» и «Миля» — и в ТРЦ «Капитолий в Подольске».
Источником вдохновения для концепции Dream послужило творчество голландского художника Пита Мондриана. Наряду с Кандинским и Малевичем он считается основоположником абстрактной живописи, а также родоначальником неопластицизма — теории искусства чистой пластики в изобразительном искусстве, где главную роль играют простые геометрические формы и всего три-четыре цвета. Несмотря на кажущуюся простоту, работы Мондриана несут в себе глубокий смысл и ярко передают мироощущение художника, считавшего, что мир наполнен сильной духовной энергией. Живопись — попытка визуализировать невидимое, и у Мондриана она оказалась очень удачной. Это живая энергия, которая не оставляет никого равнодушным.
Энергию Dream, или Мечты, в концептуальных салонах Tervolina передают три цвета: белый, серый и розовый. С целью определить наиболее комфортную среду для покупателей эксперты компании провели серьезное исследование, которое, помимо изучения цветовых предпочтений, затрагивало такие аспекты, как уровень освещения в салоне, расположение витрин, конфигурация мебели и материалы, из которых она выполнена. В результате было создано необыкновенно воздушное и современное пространство, в котором используется только светодиодное освещение. По индивидуальному заказу были изготовлены кольцевые потолочные светильники, создающие мягкий световой поток в центре торгового зала. Торговое оборудование и предметы мебели выполнены из дерева и латуни — благородное и очень изысканное сочетание.
Наши мечты об идеальном мире неразрывно связаны с природой, поэтому в новых салонах много зелени. Концептуальные изменения коснулись и униформы продавцов — она выглядит очень современно и стильно.
Площадь торгового зала нового салона Tervolina на Бауманской составляет 144 кв.м. В нем представлены коллекции мужской и женской обуви, платки и палантины, широкий выбор кошельков и портмоне; в салонах вы также найдете средства по уходу за обувью и другие сопутствующие товары.