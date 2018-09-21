Великолепная «семёрка»: вышли новые GoPro!
Всего новинок три: GoPro Hero7 Black и её младшие сёстры — Hero7 Silver и Hero7 White. У всех трёх — тачскрин, голосовое управление, режим съёмки slo-mo и авантюрная жилка: они не пропускают воду на глубине до 10 метров и сохраняют данные GPS, так что по снятым кадрам можно отследить скорость, расстояние и высоту.
Флагман GoPro Hero7 Black отличают несколько функций:
HyperSmooth — новая технология стабилизации; как сулит производитель — такая эффективная, словно камера снимает на подвесе с гироскопом. Преимущество в том, что что HyperSmooth работает под водой, при сильной вибрации, ударах и ветре — то есть как раз в тех условиях, когда автоматическим подвесом не воспользуешься. Эта особенность особенно важна при съёмке в режиме TimeWarp — получается очень плавный таймлапс-ролик.
LifeStreaming — функция прямой трансляции в Facebook, YouTube, Vimeo и Twitch. Наверняка понравится всем, кому очень хочется снять экстремальное селфи (ну там, на фоне кашалота или вулкана), а доставать смартфон слишком рискованно/слишком сложно/просто невозможно. Селфи, кстати, должны получаться «на пятёрку» с первого же дубля: в камеру встроена интеллектуальная система распознавания лиц и улыбки. Производитель рассчитывает, что функцию живой трансляции будет поддерживать и Instagram — но пока это под вопросом.
Характеристики камеры впечатляют — «семёрка» умеет снимать видео 4K60 и фотографии 12 Мп. Есть и режим 8-кратной замедленной съемки в 1080p240.
Компания улучшила и качество звука: у микрофона расширился диапазон и появилась новая мембрана (она смягчает шумы и треск, которые попадают на запись, если отделять камеру от крепления).
А что насчёт младших моделей? Hero 7 Silver, которая снимает 4K-видео, и Hero 7 White с поддержкой 1080p идеально подойдут для пользователей начального и среднего уровня: они прочные, компактные и водонепроницаемые (но если соберётесь нырять глубже 10 метров — берите специальный бокс!). Фирменное качество фотографий и видео производитель гарантирует.
Чтобы ознакомиться с полным набором функций и возможностей всех трех камер линейки Hero7, посетите официальный сайт GoPro.