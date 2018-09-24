Новый BMW X4 — уникальный стиль и спортивный характер
Автомобиль сохранил свой неповторимый характер и, помимо этого, стал еще более эффектным и динамичным. Дизайн экстерьера подчеркивает спортивный дух автомобиля, атмосфера в салоне теперь еще более премиальная, а сверхсовременные системы помощи водителю и инновационные технологии сетевого взаимодействия устанавливают новый стандарт в индустрии. Наконец, две спортивные модификации BMW M Performance добавляют в модельную гамму еще больше динамики и экстравагантности.
Дизайн: динамичные пропорции и спортивный стиль
Новый BMW X4 приковывает к себе внимание с первого взгляда. Экстерьер Sports Activity Coupe является олицетворением силы и динамики. Лаконичные поверхности кузова и изысканные современные детали добавляют новые нотки в безошибочно узнаваемый облик X4, выделяя его среди других моделей BMW X.
Длина кузова нового BMW X4 увеличилась на 81 миллиметр до 4752 миллиметров, колесная база — на 54 миллиметра до 2864 миллиметров, а ширина — на 37 миллиметров до 1918 миллиметров. Благодаря этому пропорции автомобиля стали еще более спортивными и приземистыми. Эффектная передняя часть с крупной решеткой радиатора выглядит внушительно и рельефно. Сдвоенные светодиодные фары с динамичными обводами, а также горизонтальные противотуманные фары заново интерпретируют знакомый облик моделей BMW X.
Точно выверенная плечевая линия, которая тянется через весь кузов вдоль ручек дверей к задним фонарям, а также характерные линии вокруг колесных арок делают боковины автомобиля более рельефными. Заднее вогнутое стекло придает кузову дополнительной эффектности. Элегантная крыша в стиле купе изящным росчерком переходит в заднее стекло и круто ниспадает ближе к заднему бамперу. Благодаря горизонтальным линиям, трехмерным задним светодиодным фонарям и двойным выхлопным патрубкам (стандартно для всех моделей) кузов автомобиля при взгляде сзади кажется еще шире.
Уникальные декоративные элементы и 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна являются частью оснащения моделей xLine, M Sport X и M Sport. Три линии исполнения позволяют клиентам подобрать дизайн интерьера и экстерьера в соответствии со своим вкусом. Кроме того, для нового BMW X4 доступен широкий набор эксклюзивных опций BMW Individual.
Интерьер: спортивный характер и современное премиальное исполнение
Выполненный в сверхсовременном стиле салон нового BMW X4 впечатляет своим дизайном и буквально пропитан атмосферой роскоши. Развернутая в сторону водителя центральная консоль, низко расположенная приборная панель и слегка приподнятая посадка — здесь все сделано для того, чтобы водитель чувствовал себя максимально уверенно за рулем. Спортивные сиденья с основательной боковой поддержкой и накладки для коленей на центральной консоли подчеркивают динамичный потенциал нового BMW X4.
Материалы высочайшего качества, филигранная сборка и внимание к деталям подчеркивают высочайший класс нового BMW X4. Передняя панель находит визуальное продолжение в дверях, а рельефные логотипы BMW X на гальванизированных вставках в проемах дверей создают эффектные акценты. Элементы отделки из гальванизированного металла, новые варианты отделки кожей Vernasca и отделка передней панели из искусственной кожи Sensatec, трехзонный автоматический климат-контроль, активная вентиляция сидений, фоновая подсветка салона, пакет Ambient Air, ключ BMW Display Key и огромная панорамная крыша входят в список дополнительных опций.
Функциональные качества нового BMW X4 подчеркивают карманы для мелочей в дверях, подстаканники и разнообразные отделения для хранения. Три полноразмерных сиденья сзади предлагают еще больше места для ног пассажиров, чем ранее. Складывающиеся в соотношении 40:20:40 спинки позволяют увеличить объем багажника с 525 до 1430 литров. Кроме того, их наклон можно регулировать по отдельности.
Динамика: спортивный, эффективный и разносторонний
На старте продаж нового BMW X4 российским клиентам будут доступны три бензиновых и три дизельных двигателя. Вершину модельной гаммы составят две модели BMW M Performance. Шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель под капотом BMW X4 M40i развивает 265 кВт/360 л.с. Автомобиль разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды, максимальная скорость составляет 250 км/ч. Модификация BMW X4 M40d оснащается рядным шестицилиндровым дизельным агрегатом, развивающим 326 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает у данной модели 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.
BMW X4 xDrive30d также оснащен шестицилиндровым дизельным двигателем, мощность которого для этой версии составляет 183 кВт/249 л.с. Разгон с 0 до 100 км/ч составляет 5,8 секунды, максимальная скорость — 240 км/ч. Линейку дизельных версий дополняет версия BMW X4 xDrive20d с четырехцилиндровым дизельным агрегатом, развивающим 140 кВт/190 л.с. До 100 км/ч эта модель разгоняется за 8 секунд, максимальная скорость составляет 213 км/ч.
Помимо BMW X4 M40i доступны еще две бензиновые версии, оснащенные четырехцилиндровыми двигателями мощностью 183 кВт/249 л.с. для BMW X4 xDrive30i и 135 кВт/184 л.с. у версии BMW X4 xDrive20i. Модели также отличаются впечатляющими динамическими характеристиками: BMW X4 xDrive30i развивает 100 км/ч за 6,3 секунды, а BMW X4 xDrive20i — за 8,3 секунды.
Все версии нового BMW X4 уже в стандартной комплектации оснащаются восьмиступенчатой коробкой передач Steptronic с подрулевыми переключателями и интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive.
Благодаря усовершенствованному шасси и пониженному по сравнению с BMW X3 центру тяжести новый BMW X4 стал динамичнее при выдающемся уровне комфорта. Помимо спортивной ходовой части M Спорт, функции Performance Control и спортивного рулевого управления, которые являются частью стандартного оборудования, BMW X4 в качестве опции можно оснастить адаптивной подвеской и тормозной системой М Спорт. Версии BMW M Performance стандартно оснащаются 20-дюймовыми колесными дисками, а также специально разработанными для них тормозами М Спорт и самоблокирующимся дифференциалом М Спорт на задней оси, позволяющим раньше ускоряться на выходе из поворотов и придающим управляемости автомобиля еще больше спортивных ноток.
За счет тщательного выбора современных материалов инженерам удалось существенно снизить массу автомобиля — помимо кузова и шасси, оптимизации подверглись и другие элементы. Новый BMW X4 стал приблизительно на 50 килограммов легче своего предшественника в аналогичной комплектации. Аэродинамические характеристики также были улучшены: с коэффициентом Cd = 0,30, новый BMW X4 является лидером в своем классе.
Расширенные возможности операционной системы, инновационные системы помощи водителю и новые функции BMW ConnectedDrive
Дисплей iDrive и операционная система включают в себя отдельно стоящий контрольный дисплей, который в качестве опции может быть сенсорным и с диагональю 10,25 дюйма. Функция управления жестами, многофункциональная цифровая приборная панель и проекционный экран последнего поколения также доступны в виде опций.
Расширен список интеллектуальных систем, повышающих комфорт и безопасность водителя. Пакет Ассистент вождения Плюс теперь включает в себя активный круиз-контроль с функцией Stop & Go, ассистент движения по полосе с функцией подруливания, ассистент удержания в полосе с системой активного предотвращения боковых столкновений, функцию предупреждения об автомобилях, приближающихся в поперечном направлении. Новый Ассистент парковки Плюс теперь подразумевает отображение автомобиля с высоты птичьего полета и в 3D, а также панорамный вид. Наконец, для нового BMW X4 опционально доступна телефония с функцией беспроводной зарядки (для совместимых моделей смартфонов).
Цифровые сервисы BMW ConnectedDrive позволяют удобно планировать поездки в течение дня и с пользой проводить время даже за рулем. Пакет услуг BMW ConnectedDrive предоставляет информацию о дорожной ситуации онлайн, дистанционное управление автомобилем и консьерж-сервис.