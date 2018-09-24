  • Новый BMW X4 — уникальный стиль и спортивный характер
  • Новый BMW X4 — уникальный стиль и спортивный характер
Калейдоскоп

Новый BMW X4 — уникальный стиль и спортивный характер

Новый BMW X4 открывает еще одну главу в истории успеха баварского бренда. BMW X4 сочетает в себе уникальный стиль и широчайшие возможности персонализации, потрясающую динамику и последние инновации.
24 сентября 2018 в 15:56

Автомобиль сохранил свой неповторимый характер и, помимо этого, стал еще более эффектным и динамичным. Дизайн экстерьера подчеркивает спортивный дух автомобиля, атмосфера в салоне теперь еще более премиальная, а сверхсовременные системы помощи водителю и инновационные технологии сетевого взаимодействия устанавливают новый стандарт в индустрии. Наконец, две спортивные модификации BMW M Performance добавляют в модельную гамму еще больше динамики и экстравагантности.

Дизайн: динамичные пропорции и спортивный стиль

Новый BMW X4 приковывает к себе внимание с первого взгляда. Экстерьер Sports Activity Coupe является олицетворением силы и динамики. Лаконичные поверхности кузова и изысканные современные детали добавляют новые нотки в безошибочно узнаваемый облик X4, выделяя его среди других моделей BMW X.

Длина кузова нового BMW X4 увеличилась на 81 миллиметр до 4752 миллиметров, колесная база — на 54 миллиметра до 2864 миллиметров, а ширина — на 37 миллиметров до 1918 миллиметров. Благодаря этому пропорции автомобиля стали еще более спортивными и приземистыми. Эффектная передняя часть с крупной решеткой радиатора выглядит внушительно и рельефно. Сдвоенные светодиодные фары с динамичными обводами, а также горизонтальные противотуманные фары заново интерпретируют знакомый облик моделей BMW X.

  • Новый BMW X4 — уникальный стиль и спортивный характер

Точно выверенная плечевая линия, которая тянется через весь кузов вдоль ручек дверей к задним фонарям, а также характерные линии вокруг колесных арок делают боковины автомобиля более рельефными. Заднее вогнутое стекло придает кузову дополнительной эффектности. Элегантная крыша в стиле купе изящным росчерком переходит в заднее стекло и круто ниспадает ближе к заднему бамперу. Благодаря горизонтальным линиям, трехмерным задним светодиодным фонарям и двойным выхлопным патрубкам (стандартно для всех моделей) кузов автомобиля при взгляде сзади кажется еще шире.

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