  • К чему стоит подготовиться перед путешествием по России?
    Фото: Юрий Будильников
  • К чему стоит подготовиться перед путешествием по России?
    Фото: Андрей Каменев
  • К чему стоит подготовиться перед путешествием по России?
    Фото: Андрей Каменев
Калейдоскоп

К чему стоит подготовиться перед путешествием по России?

Отправиться в путешествие по необъятной России — отличная идея. Удивительная природа и древнейшие исторические памятники — лишь маленькая толика того, что вам предстоит увидеть. Однако стоит иметь в виду, что путешествие — это в первую очередь приключение. Какие неприятности могут вас подстерегать и как с ними справиться?
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26 сентября 2018 в 16:12

Поломки

Например, что делать, если у вас сломалась важная техника: фотоаппарат — хранитель ваших впечатлений или смартфон — единственное средство связи… А если вы запланировали путешествие на автомобиле, а он отказывается везти вас дальше из-за сложной поломки? Как найти простой и удобный сервис для решения проблемы?

Предугадать эти ситуации сложно, поэтому решать проблемы придется здесь и сейчас. Первая мысль, которая приходит в голову: обратиться в местные сервисы. Но, к сожалению, туристы — лакомый кусочек для мошенников.

Самая малая неприятность, которая может произойти — вам выставят ценник, намного превышающий реальную стоимость ремонта. Да и времени в ожидании результата вы наверняка потеряете немало. Конечно, можно попробовать починить все самому, но если вы не обладаете достаточным опытом и знаниями, браться за сложную починку не стоит, чтобы не сделать хуже.

Другой вариант — обратиться к удобным сайтам с частными мастерами, например, зайти на Delidela — современный сервис, с помощью которого вы легко найдете тех, кто окажет вам разовую услугу или станет постоянным помощником. Они смогут починить ваш гаджет быстро и по адекватной стоимости. Кроме того, здесь вы сможете сами назначить цену и выбрать мастера.

Фотографии

Как не поделиться фотографиями из отпуска с друзьями в социальных сетях? Да и самим вспомнить яркие моменты через несколько месяцев или лет — сплошное удовольствие! Но, к сожалению, любительские снимки не всегда могут передать всю атмосферу отдыха. Как сохранить память о путешествии? Многие экскурсии включают фотосессии, но это значительно увеличивает их стоимость. Частный фотограф сделает для вас качественные снимки по вменяемой цене. А найти его, кстати, можно также на Delidela.

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