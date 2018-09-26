К чему стоит подготовиться перед путешествием по России?
Поломки
Например, что делать, если у вас сломалась важная техника: фотоаппарат — хранитель ваших впечатлений или смартфон — единственное средство связи… А если вы запланировали путешествие на автомобиле, а он отказывается везти вас дальше из-за сложной поломки? Как найти простой и удобный сервис для решения проблемы?
Предугадать эти ситуации сложно, поэтому решать проблемы придется здесь и сейчас. Первая мысль, которая приходит в голову: обратиться в местные сервисы. Но, к сожалению, туристы — лакомый кусочек для мошенников.
Самая малая неприятность, которая может произойти — вам выставят ценник, намного превышающий реальную стоимость ремонта. Да и времени в ожидании результата вы наверняка потеряете немало. Конечно, можно попробовать починить все самому, но если вы не обладаете достаточным опытом и знаниями, браться за сложную починку не стоит, чтобы не сделать хуже.
Другой вариант — обратиться к удобным сайтам с частными мастерами, например, зайти на Delidela — современный сервис, с помощью которого вы легко найдете тех, кто окажет вам разовую услугу или станет постоянным помощником. Они смогут починить ваш гаджет быстро и по адекватной стоимости. Кроме того, здесь вы сможете сами назначить цену и выбрать мастера.
Фотографии
Как не поделиться фотографиями из отпуска с друзьями в социальных сетях? Да и самим вспомнить яркие моменты через несколько месяцев или лет — сплошное удовольствие! Но, к сожалению, любительские снимки не всегда могут передать всю атмосферу отдыха. Как сохранить память о путешествии? Многие экскурсии включают фотосессии, но это значительно увеличивает их стоимость. Частный фотограф сделает для вас качественные снимки по вменяемой цене. А найти его, кстати, можно также на Delidela.
Трансфер Читать далее
Как лучше путешествовать — на личном автомобиле или своим ходом? Первый вариант привлекает комфортом, но в нем есть и минусы. Во-первых, стоимость оплаты бензина, обслуживания авто и получения международных прав не такая маленькая. А во-вторых, водителю сложно расслабиться и получить полноценное удовольствие от поездки. Как быть? Нанять водителя. Звучит дорого, но, если трансфер обеспечен частным водителем от вызывающего доверие сервиса, вам не придется беспокоиться ни о цене, ни о безопасности.
Конечно, не стоит настраиваться на негативный лад, любые проблемы можно решить с помощью проверенных мастеров на Delidela, даже вдали от дома. Кстати, вы и сами можете стать одним из них: зарегистрируйтесь на сервисе и зарабатывайте, выполняя задания, как в поездке, так и в родном городе! Курсы валют, особенности других национальностей и языковой барьер не станут преградой, если вы путешествуете по России. Но все же стоит заранее подготовиться к посещению новых мест.
В любом случае, поездка подарит вам массу незабываемых впечатлений!