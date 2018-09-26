Трейловая гонка Gore-Tex Transalpine Run 2018 — вызов самому себе
Гонка состоялась в 14 раз, но именно в этом году она стала особенной для России — впервые наши спортсмены (команда Blizzard Team, Наталья Зимина и Игорь Манжай) попали на итоговый пьедестал по сумме всех этапов и заняла второе место в категории «Mixed» с результатом 36:20:59!
В воскресенье 2 сентября 300 команд из 35 стран начали свое восхождение в Гармиш-Партенкирхен в Германии и через Альпы дошли до финиша в Брессаноне (Бриксен) в Италии спустя неделю. Неудивительно, что с момента первого Gore-Tex Transalpine Run в 2005 году он зарекомендовал себя в качестве самой сложной трассы в мире — это невероятный спортивный вызов самому себе с дружественной и гостеприимной атмосферой.
Трейл-раннинг подразумевает бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования, включающий в себя элементы кросса и горного бега. Этот вид спорта обретает все больше и больше поклонников во всем мире, причём весьма стремительно! Главное отличие от кроссового бега — ландшафт. Для трейл-раннинга обычно выбирают холмы и горы, а также пустыни, леса и другие природные ландшафты.
Для такого серьезного забега, как Gore-Tex Transalpine Run, важна правильная экипировка. Ей уделяют большое внимание, потому что здесь ошибки могут стать самым главным препятствием к достижению хороших результатов в гонке. Кроме того, на сложных маршрутах это прежде всего вопрос безопасности. Поэтому Gore-Tex предоставил спортсменам свою экипировку, которая надежно защищает от дождя и ветра, отличается исключительной дышащей способностью, а также обеспечивает максимальный комфорт во время бега и не только.
Что делает именно Gore-Tex Transalpine таким особенным? Это сложное, длинное, сопровождающееся захватывающими пейзажами испытание командного духа. «Секрет успеха — работать вместе и научиться принимать слабые стороны партнера», — объясняет Аннет Ханссум, маркетинг и PR-директор Gore-Tex. «Семь дней — это большой промежуток. За это время в подобных условиях вы становитесь настоящей командой — это и делает Gore-Tex Transalpine Run таким особенным. Меня не перестают трогать эмоции спортсменов, когда они завершают последние несколько метров и, наконец, пересекают финишную черту».
Gore-Tex Transalpine Run — это бесценный опыт. Такие экстремальные маршруты заставляют мобилизовать все силы и узнать много нового о своем личном пределе возможностей.