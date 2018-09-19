«Искатели приключений» на радио «Искатель»
Радио «Искатель» и телеканал Travel+Adventure зовут к новым открытиям!
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19 сентября 2018 в 16:17
Совместный конкурс «Искатели приключений» проходит до 5 октября. На радио «Искатель», как и в эфире канала Travel+Adventure, выходит много программ об интересных открытиях и захватывающих путешествиях. Теперь слушателям и зрителям предлагается проверить, насколько хорошо они их знают.
Чтобы выиграть призы в конкурсе #ИскателиПриключений, нужно дать правильный ответ на вопрос о тех или иных выпусках. Подсказки можно будет найти в соцсетях Travel+Adventure и на сайте радио «Искатель».
Конкурсные посты размещаются в социальных сетях радио «Искатель» по пятницам до 5 октября.
Каждую неделю среди правильно ответивших будут разыграны классные призы. Узнайте больше на официальном сайте радио «Искатель».