«Volkswagen Коммерческие автомобили» на выставке «Гидроавиасалон-2018»
В 2018 году «Гидроавиасалон» превысил показатели предыдущей выставки по количеству экспонентов и установил рекорд. Свои продукцию и услуги представили 203 компании из шести стран мира. Площадь экспозиции на территории испытательно-экспериментальной базы ТАНТК им. Г.М. Бериева превысила 4 тыс. м².
Ряд воздушных судов был представлен на «Гидроавиасалоне» впервые: в частности, самолёт местных воздушных линий L-410UVP-E20 и лёгкий самолёт Т500А, установленные на поплавковые шасси. Всего на статических стоянках в аэропорту Геленджика и на гидробазе ТАНТК им. Г.М. Бериева, а также в полёте были представлены 52 воздушных судна; кроме того, демонстрировались шесть катеров.
Деловая программа «Гидроавиасалона-2018» стала наиболее насыщенной и разносторонней. Впервые дискуссии экспертов охватили темы цифровизации и роботизации, создания и применения беспилотных авиационных систем.
Чтобы поддержать лейтмотив выставки, «Volkswagen Коммерческие автомобили» представила модель Multivan Business.
Этот автомобиль представительского класса сочетает в себе престиж, функциональность и удобство. Это настоящий офис на колёсах — Multivan Business позволяет эффективно работать, пока вы находитесь в пути, провести в дороге переговоры на четырёх человек и, конечно, комфортно отдохнуть от забот, когда представится такая возможность.
Одним своим видом модель многое может сказать о вкусе водителя и пассажиров — великолепные пропорции, изящные легкосплавные диски, хром в отделке, светодиодные фары и тонированные задние светодиодные фонари буквально излучают уверенность. Салон Multivan Business наполнен атмосферой функциональной роскоши и оборудован Wi-Fi роутером, отдельным каналом громкой телефонной связи и телефонной трубкой, центральной консолью с баром-холодильником, подоконной консолью, выдвижными ящиками и складным столиком.
Новая модель гармонично объединяет в себе технологичность и безопасность — Multivan Business оснащён флагманской инфомедиа-системой Discover Media и комплексом электронных ассистентов, обеспечивающих безопасность на всём пути следования. Двигатели автомобиля сочетают высокую мощность и низкий расход топлива, а опциональная система полного привода 4MOTION помогает быстро добраться до пункта назначения, невзирая на самые сложные дорожные условия.
Для транспортировки гостей и обеспечения транспортных услуг в рамках форума марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» предоставила 10 автомобилей Caravelle и четыре VIP-шаттла Multivan для наиболее важных участников мероприятия.