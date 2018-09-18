  • «Volkswagen Коммерческие автомобили» на выставке «Гидроавиасалон-2018»
  • «Volkswagen Коммерческие автомобили» на выставке «Гидроавиасалон-2018»
  • «Volkswagen Коммерческие автомобили» на выставке «Гидроавиасалон-2018»
Калейдоскоп

«Volkswagen Коммерческие автомобили» на выставке «Гидроавиасалон-2018»

6−9 сентября 2018 года в Геленджике прошла международная выставка и конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018». Транспортным партнером мероприятия стала марка «Volkswagen Коммерческие автомобили».
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18 сентября 2018 в 14:28

В 2018 году «Гидроавиасалон» превысил показатели предыдущей выставки по количеству экспонентов и установил рекорд. Свои продукцию и услуги представили 203 компании из шести стран мира. Площадь экспозиции на территории испытательно-экспериментальной базы ТАНТК им. Г.М. Бериева превысила 4 тыс. м².

Ряд воздушных судов был представлен на «Гидроавиасалоне» впервые: в частности, самолёт местных воздушных линий L-410UVP-E20 и лёгкий самолёт Т500А, установленные на поплавковые шасси. Всего на статических стоянках в аэропорту Геленджика и на гидробазе ТАНТК им. Г.М. Бериева, а также в полёте были представлены 52 воздушных судна; кроме того, демонстрировались шесть катеров.

  • «Volkswagen Коммерческие автомобили» на выставке «Гидроавиасалон-2018»

Деловая программа «Гидроавиасалона-2018» стала наиболее насыщенной и разносторонней. Впервые дискуссии экспертов охватили темы цифровизации и роботизации, создания и применения беспилотных авиационных систем.

  • «Volkswagen Коммерческие автомобили» на выставке «Гидроавиасалон-2018»

Чтобы поддержать лейтмотив выставки, «Volkswagen Коммерческие автомобили» представила модель Multivan Business.

Этот автомобиль представительского класса сочетает в себе престиж, функциональность и удобство. Это настоящий офис на колёсах — Multivan Business позволяет эффективно работать, пока вы находитесь в пути, провести в дороге переговоры на четырёх человек и, конечно, комфортно отдохнуть от забот, когда представится такая возможность.

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