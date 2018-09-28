Grand Fitness: когда спорт — в радость
Спорт давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. В фитнес-клубе Grand Fitness при пятизвездочном отеле на Тверской вы не выбьетесь из графика тренировок даже во время рабочей командировки или туристической поездки.
28 сентября 2018 в 19:08
Грандъ Фитнес – идеальное место для тренировок в центре Москвы. Расположенный в отеле Марриотт Гранд, клуб полностью соответствует высочайшим требованиям крупнейшего гостиничного бренда в мире. Это единственный фитнес-клуб с бассейном на Тверской улице, работающий круглосуточно.
Фитнес-клуб состоит из нескольких функциональных зон: тренажерный зал, бассейн и джакузи, сухая и влажная сауны, солярий, фитнес-бар, магазин спортивной одежды. Также в вашем распоряжении будет просторный тренажерный зал с современным аэробным оборудованием, с кардио театрами Precor, силовым оборудованием Precor и Paramount и оборудованием для функционального тренинга. Возможен персональный тренинг по фитнес-программам – у нас целый штат опытных инструкторов, которые подскажут вам, как лучше всего поддерживать себя в форме.
Уютная зона бассейна поможет расслабиться и восстановить жизненную энергию. Наслаждайтесь жизнью вместе с нами!
А теперь немного цифр:
• Бассейн, размером 10 на 6 метров, глубиной 1.6 метра.
• Температура воды бассейна 28-29°С, в джакузи – 38-40°С.
• Сухая сауна: температура 90-100°С, влажность 5-10%.
• Влажная сауна: температура 50°С, влажность 50%.
Для посещения клуба можно приобрести абонемент, стоимость которого зависит от сроков и времени занятий. Для гостей отеля посещение фитнес-центра бесплатно.
Подробную информацию смотрите на сайте – grandfitness.ru.
Фитнес-клуб состоит из нескольких функциональных зон: тренажерный зал, бассейн и джакузи, сухая и влажная сауны, солярий, фитнес-бар, магазин спортивной одежды. Также в вашем распоряжении будет просторный тренажерный зал с современным аэробным оборудованием, с кардио театрами Precor, силовым оборудованием Precor и Paramount и оборудованием для функционального тренинга. Возможен персональный тренинг по фитнес-программам – у нас целый штат опытных инструкторов, которые подскажут вам, как лучше всего поддерживать себя в форме.
Уютная зона бассейна поможет расслабиться и восстановить жизненную энергию. Наслаждайтесь жизнью вместе с нами!
А теперь немного цифр:
• Бассейн, размером 10 на 6 метров, глубиной 1.6 метра.
• Температура воды бассейна 28-29°С, в джакузи – 38-40°С.
• Сухая сауна: температура 90-100°С, влажность 5-10%.
• Влажная сауна: температура 50°С, влажность 50%.
Для посещения клуба можно приобрести абонемент, стоимость которого зависит от сроков и времени занятий. Для гостей отеля посещение фитнес-центра бесплатно.
Подробную информацию смотрите на сайте – grandfitness.ru.