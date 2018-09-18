Классика возвращается: Hamilton представил часы Intra-Matic Auto Chrono
Новинка наверняка вызовет самый живой интерес у поклонников бренда Hamilton — да и у всех ценителей механических часов. Предлагаем познакомиться с новым хронометром поближе.
Корпус диаметром 40 мм выполнен из нержавеющей стали и слегка превосходит по размерам корпус исторического прототипа («Хронограф A» был 36 мм в поперечнике). Внешне новинка на кожаном ремешке напоминает часы, которые носили в конце 1960-х. Что тут скажешь? Классика всегда в моде!
Под сапфировым стеклом с двусторонним антибликовым покрытием — фирменный белый циферблат с двумя чёрными счётчиками хронографа — ещё одна черта Shronograph A. Чёрный кожаный ремешок и даже шрифт логотипа на циферблате воссозданы по модели 1968 года.
Внутри новинки — автоматический механизм хронографа H-31. Калибр H-31 с увеличенным запасом хода (на 60 часов!) отличается швейцарской точностью и обладает функцией индикации даты — это, кстати, усовершенствование 2018 года.
Модель Hamilton Intra-Matic Auto Chrono сочетает в себе швейцарскую точность и американский дух — совсем как легендарная предшественница, выпущенная 50 лет назад.
Узнать всё о новинках компании можно на официальном сайте hamiltonwatch.com.
Немного о Hamilton
Эта компания была основана в 1892 году в городе Ланкастер, штат Пенсильвания, США. Продукция Hamilton весьма популярна в Голливуде — различные модели часов этой фирмы принадлежали героям более 450 фильмов.
Ещё бренд гордится солидным авиационным наследием: компания продвигает передовые проекты авиаторов и инженеров. Пример? Осенью 2016 года в воздух поднялся первый в Швейцарии электрический самолет — детище Hamilton и проектного бюро Hangar 55.