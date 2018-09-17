  • В Москве открывается выставка картин Марины Ступниковой
  • В Москве открывается выставка картин Марины Ступниковой
  • В Москве открывается выставка картин Марины Ступниковой
  • В Москве открывается выставка картин Марины Ступниковой
  • В Москве открывается выставка картин Марины Ступниковой
  • В Москве открывается выставка картин Марины Ступниковой
Калейдоскоп

В Москве открывается выставка картин Марины Ступниковой

Пейзажи и портреты можно будет увидеть в столице со 2 по 8 октября!
17 сентября 2018 в 18:42

Чем заняться осенью в Москве? Например, сходить в музей! А точнее — в арт-галерею IZO на выставку «Поперечная волна // Transverse Wave». Здесь представит свои рисунки Марина Ступникова — художница, которая вдохновляется путешествиями.

Поход в галерею — целое путешествие по планете: на картинах зрители узнают Европу и Африку, Южную Америку и Тибет.


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Искусствоведы и галеристы ценят работы Марины Ступниковой за особую энергетику, эмоциональность, за открытые смыслы и скрытые подтексты — за обращённый к человеку «новый гуманизм».

На этих картинах художница изображает то, что сумели сохранить традиционные культуры, оставляющие право за человеком быть вне глобальной структуры, вне искусственной системы пустых ценностей.


Выставка откроется 2 октября 2018 года (во вторник). Сбор гостей — с 19:30.

Адрес: Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2, этаж G.
Художественная галерея Izo Art gallery, Бизнес-центр «Романов двор».

Экспозиция открыта для посещения со 2-го по 8-е октября 2018.

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