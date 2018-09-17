В Москве открывается выставка картин Марины Ступниковой
Чем заняться осенью в Москве? Например, сходить в музей! А точнее — в арт-галерею IZO на выставку «Поперечная волна // Transverse Wave». Здесь представит свои рисунки Марина Ступникова — художница, которая вдохновляется путешествиями.
Поход в галерею — целое путешествие по планете: на картинах зрители узнают Европу и Африку, Южную Америку и Тибет.
Искусствоведы и галеристы ценят работы Марины Ступниковой за особую энергетику, эмоциональность, за открытые смыслы и скрытые подтексты — за обращённый к человеку «новый гуманизм».
На этих картинах художница изображает то, что сумели сохранить традиционные культуры, оставляющие право за человеком быть вне глобальной структуры, вне искусственной системы пустых ценностей.
Выставка откроется 2 октября 2018 года (во вторник). Сбор гостей — с 19:30.
Адрес: Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2, этаж G.
Художественная галерея Izo Art gallery, Бизнес-центр «Романов двор».
Экспозиция открыта для посещения со 2-го по 8-е октября 2018.