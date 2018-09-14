С 14 по 16 сентября в Москве пройдёт Red Bull Music Festival
14, 15 и 16 сентября на территории московского завода «Арма» пройдет первый музыкальный фестиваль Red Bull Music Festival. Один из самых интересных его участников — французский режиссёр и оператор Винсент Мун, которого называют переизобретателем музыкального видео.
В рамках своего проекта Petites Planètes, который Винсент представит в Москве, он посещает дальние уголки планеты от Южной Америки до Грузии и Чечни и фиксирует уникальные музыкальные, религиозные и ритуальные явления этих мест. Снимая народных певцов Украины, суфийские ритуалы на Кавказе и шаманские церемонии в Перу, Мун создает необычный аудиовизуальный образ современности — и тем самым помогает сохранению исчезающей музыкальной культуры.
Программа и билеты — на официальном сайте фестиваля.