Suzuki Vitara отмечен премией «Внедорожник года-2018»
Фаворит конкурса определился в ходе голосования на vned.ru (отдать свой голос мог любой посетитель сайта с 1 июня до 1 августа).
Машине принесли победу её главные достоинства — современный дизайн кузова и салона (кстати, авто можно оснастить дополнительными чертами и особенностями — в зависимости от комплектации), безопасность и умная система полного привода ALLGRIP.
Suzuki Vitara удалось выйти в лидеры номинации «Компактный кроссовер», опередив 24 «одноклассников».
«Не могу сказать, что новость о победе Suzuki Vitara стала для меня неожиданностью. В этом году продажи нашего флагмана заметно выросли благодаря взвешенной ценовой политике — и, несомненно, эксплуатационным преимуществам автомобиля. Я благодарю всех проголосовавших за Vitara, всех клиентов Suzuki: и нынешних, и будущих. Эта победа — ваша заслуга. Я горд получить диплом профессиональной премии «Внедорожник года 2018», — заявил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» господин Такахаси Юта.
Примечательно, что в этом году Suzuki отмечает 20 лет присутствия на российском рынке и 30-летний юбилей флагмана Vitara.
Автолюбители вспомнят, что это не первая победа Suzuki на премии «Внедорожник года». В 2006 году предшественнику Vitara — Suzuki Grand Vitara — удалось выиграть в 2 номинациях: «Среднеразмерный кроссовер» и «Премьера года». А Suzuki Jimny три года подряд с 2015 года получал звание «Компактный внедорожник».
«Внедорожник года» — авторитетная премия журнала «Клуб 4х4» — с 2005 года присуждается самым востребованным и популярным моделям в России. Ежегодное голосование за лучший внедорожник проводится в 7 номинациях среди «Большого жюри» — автолюбителей, посещающих vned.ru, и «Профессионального жюри», состоящего из известных автомобильных экспертов и блогеров.
В этом году номинантами стали 108 автомобилей, официально представленные на российском рынке и имеющие в своем модельном ряду полноприводные версии.
Узнать больше о моделях Suzuki можно на официальных сайтах: suzuki-motor.ru, globalsuzuki.com и suzuki.com.