Новая форма бортпроводников Turkish Airlines: фото
Вдохновленный множеством классических элементов дизайна и культуры Турции, стиль новой формы сочетает в себе традиционные орнаменты, используемые в стеклянных и керамических изделиях ручной работы и каллиграфии, и современные текстуры и детали. В коллекции использованы формы и цвета, ассоциируемые с проливом Босфор, и новый геометрический орнамент, изображающий течение и символизирующий энергию Стамбула — место соединения Востока и Запада.
Новый дизайн формы бортпроводников Turkish Airlines создал миланский кутюрье Этторе Билотта. Коллекция в темно-красной и антрацитово-серой палитре включает в себя шляпы, перчатки, платья, костюмы, сумки и аксессуары.
Этторе Биллотта: «Когда я начал заниматься дизайном для Turkish Airlines, первое, что меня вдохновило, — Стамбул. Этот город — котел, в котором на протяжении веков смешивались различные виды искусства и цивилизации, он — редкий обладатель богатого общего наследия многих культур. Я хотел привнести элементы из традиционной каллиграфии и мозаики в сочетании с актуальной интерпретацией турецких мотивов, подчеркивающей современные линии, в платки и галстуки, чтобы отразить этот контраст и двойственность».
Для запуска нового дизайна формы национальный перевозчик Турции привлек всемирно известного британского фотографа и художника Майлза Олдриджа (Miles Aldridge).