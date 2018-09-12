Москва уходит на «Отдых»
Площадка форума традиционно разделена на три части: выставочную, деловую и фестивальную.
В этом году в выставочной части принимают участие 40 регионов России. Туристический потенциал страны будет представлен на стендах Республик Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Крым, Карелия, Коми, Татарстан, городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, Ненецкого автономного округа, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краёв, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Тверской, Ярославской областей. Впервые на форуме будет представлен стенд Омской области.
Зарубежное представительство форума будет почти столь же обширным: Таиланд, Кипр, Индия, Тунис, Испания и Болгария как хедлайнеры, а также Египет, Марокко, Грузия, Куба, Мальдивские острова, Индонезия, Шри-Ланка, Венгрия, Палестина, Беларусь, Узбекистан, Китай, Сербия, Тайвань и другие страны.
Страной-партнером «Отдыха 2018» стала Япония, чей национальный стенд также стал частью программы. Посетителям представят традиционное японское искусство, гастрономические бренды, заповедники, музеи и парки, а также расскажут о возможностях отдыха как в популярных, так и в малоизвестных регионах страны.
Официальным спонсором форума-выставки «Отдых 2018» уже не в первый раз стала Доминиканская Республика. На ее стенде, по сравнению с прошлым годом увеличившимся в два раза, посетителей познакомят с фестивалями, музыкой и рекреационными возможностями региона.
На «Отдыхе 2018» будет представлен и журнал National Geographic Traveler. На нашем стенде 2В201 можно будет почитать последние номера наших журналов, пообщаться с редакцией и главное — принять участие в мастер-классах от клуба языков и культуры «Два Востока».
Среда (12.09.2018) — с 13:00 до 15:00 — турецкий язык (открытый урок)
Среда (12.09.2018) — с 16:30 до 18:30 — арабский язык (открытый урок)
Четверг (13.09.2018) — с 13:00 до 15:00 — английский язык (открытый урок)
Где: ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, павильон 2, залы 1−3.
Когда: 11−13 сентября