Altay Resort: уединение в сердце Горного Алтая
Altay Resort — по-настоящему уникальный объект. Расположенный среди зеленых хребтов и заснеженных вершин первый пятизвездный курорт в регионе предлагает гостям окунуться в магическую атмосферу Горного Алтая, не отказывая при этом себе в привычном комфорте и уровне сервиса.
На просторной закрытой территории в 77 га здесь расположились 19 коттеджей из рубленного массива кедра и соснового бруса с открытыми верандами, 2 ресторана, где готовят блюда из продуктов местного производства, современный конгресс-центр, спа-центр, банный комплекс, клиника, крупнейший в регионе детский клуб на 1000 кв. м. Перечислять можно бесконечно, но самое главное — Altay Resort помогает полностью отключиться от будничных забот и городской суеты и ощутить всё величие гор, обновиться и набраться сил для нового витка своей жизни.
Добраться до Altay Resort не составит труда. Несмотря на то, что на территории отеля создается ощущение полного уединения и отрешенности от цивилизации, до столицы региона Горно-Алтайск, где расположен аэропорт, всего 40 км. На всей территории гостиницы доступны бесплатный Wi-Fi и мобильная связь МТС. Правда, пользоваться телефоном и благами современного мира здесь совсем не хочется.
Где жить
В коттеджах курорта — 78 номеров разных категорий. Часть домов построена из массива рубленого кедра и выполнена в старорусском стиле, а другая из бруса сосны — в стиле альпийского шале. Просторные комфортабельные номера имеют красивый, продуманный до мелочей интерьер. Возможность бронирования нескольких номеров в одном коттедже позволяет удобно разместиться большой компанией друзей или всей семьей. Дети младше 6 лет проживают в Altay Resort бесплатно.
Гастрономическое удовольствие
Два уютных двухэтажных ресторана подарят настоящее гастрономическое удовольствие. В «Адаманте» с блюдами немецкой кухни справляются ничуть не хуже, чем с традиционными русскими. Для приготовления здесь используют экологически чистые продукты, в том числе, собственного производства. Мясо поступает в ресторан прямо с животноводческой фермы, а рыба — из местных водоёмов.
Ресторан «Пилигрим» является местом притяжения на территории комплекса. Здесь можно насладиться национальными блюдами в интересном прочтении. В меню главную роль исполняют блюда из мяса марала, которым ярко подыгрывает широкий выбор закусок, основных блюд, а также домашний хлеб и свежая выпечка. На втором этаже ресторана «Пилигрим» находится каминный зал, в котором под треск поленьев можно вести беседы в полумраке или читать книги.
Для тех гостей, кто хочет окунуться в аутентичную атмосферу региона, отель предлагает специальный обед или ужин в традиционном для народов Алтая жилище — Аиле. Здесь можно отведать местные блюда под аккомпанемент национальной музыки и горлового пения местного ансамбля.
Конференции и бизнес-встречи
В Altay Resort находится самый крупный конгресс-центр в регионе. Отдельное современное здание вмещает два конференц-зала, киноконцертный зал на 140 мест и уютную переговорную для особо важных встреч. Возможности комплекса были многократно оценены на самом высоком уровне: здесь всё продумано для проведения мероприятий государственного уровня, профессиональных конференций, советов директоров крупных компаний и бизнес-тренингов.
Все конференц-залы оснащены современной системой видеоконференцсвязи и инфраструктурными средствами. Технические возможности сервисов для корпоративных клиентов позволяют вывести деловые мероприятия на интерактивный уровень. В новом мультимедийном комплексе установлены три видеостены высокого разрешения.
Участники конференций могут задавать вопросы из зала, используя конгресс-систему с возможностью усиления звука. Для международных переговоров предусмотрена уникальная система двухстороннего перевода через видеоконференцсвязь, в которой удаленный пользователь слышит речь всех участников на родном ему языке, независимо от языка трансляции.
Спортивный комплекс и спа-центр
Чтобы как следует переключиться от суеты большого города стоит посетить на территории отеля спортивный комплекс с 25-метровым бассейном и тренажерным залом. Для тех, кто предпочитает активному отдыху полное расслабление, в спа-центре предлагают сауну с гималайской солью и алтайский массаж травяными мешочками.
Банный комплекс — еще одна причина посетить, а потом вернуться в отель не один раз. Два корпуса располагают финской и турецкой парной, а также зоной отдыха с камином. Для полного расслабления здесь предлагаются специальные банные программы от профессиональных банщиков. Зимой особенно приятно ими воспользоваться и после закрепить результат травяным чаем с медом.
Клиника
Altay Resort по праву называют оздоровительным курортом. В отеле расположена Клиника, где гостям предоставляют различные услуги по реабилитации и восстановлению, которые ослабленный после осени организм воспримет с благодарностью. Вернуть себе пару лет, восстановить внутренний баланс и восполнить жизненные ресурсы здесь помогут опытные врачи-специалисты.
Основные направления работы клиники — медицинская консультация, лечебные массажи, косметические процедуры по уходу за лицом и телом, лечебный душ, флоатинг, лекарственные ванны, фитобочка, криотерапия, пилинг и обертывания. Особое внимание заслуживает традиционная алтайская процедура — пантовые ванны.
Магазины
В Altay Resort вы не останетесь без сувениров, напоминающих о прекрасно отдыхе. В эко-лавке можно приобрести натуральную продукцию от лучших местных производителей: продукты пантового мараловодства и пчеловодства, продукты на основе алтайской облепихи, травяные бальзамы и сборы, натуральные масла, настойки и многое другое. А в магазине брендированной одежды «Resort Store» представлена эксклюзивная коллекция мужской, женской и детской одежды высокого качества.
На территории отеля для удобства расположены также аптека известной сети «Медси» и магазин «Детский мир».
Отдых на территории
Altay Resort предлагает все возможности, чтобы ярко провести свой отдых как на территории комплекса, так и за его пределами.
В отеле находятся три озера, где можно заняться рыбной ловлей. Кроме того, доступны различные развлечения на открытом воздухе, среди которых конный спорт и пейнтбол. К услугам гостей также прокат велосипедов и спортивного инвентаря: квадроциклы, снегоходы, лыжи, коньки. Для любителей более размеренного отдыха, отель предлагает дорожки для скандинавской ходьбы, красивые беседки и места для отдыха.
Маленьких гостей здесь также любят и ждут. На территории комплекса находится самый большой досуговый центр для детей в регионе, площадью свыше более 600 кв. Зона со спортивными играми, кинозал, мастерские, занимательные аттракционы, зал с современными игровыми приставками, а также увлекательная анимационная программа не дадут заскучать.
Выездные экскурсии
Алтай — неистощимый источник ярких впечатлений. Здесь можно найти несколько климатических зон и разнообразные природные красоты: величественные горы, чистейшие синие озёра, бурные реки и богатейшие леса. Altay Resort — удобная отправная точка для комфортного исследования удивительной «русской Швейцарии».
Сотрудники отеля с удовольствием организуют экскурсии на любой вкус: пешие, конные, экскурсии на автомобилях, квадроциклах и вертолетах.
Каскад Каракольских озёр, плато Укок или Телецкое озеро, гора Белуха или петроглифы Калбак-Таша, каменные грибы ущелья Ак-Корум или пещера Тут-Куш — всё это вы можете увидеть своими глазами. Природа Алтая поражает в любое время года, поэтому отдохнуть там будет приятно как солнечным летом, так и морозной зимой.
Все достоинства отеля Altay Resort не раз были отмечены отраслевым и туристическими премиями. Так, в 2017 году комплекс удостоился награды National Geographic Traveler Awards в номинации «Российский курортный отель». Кроме того, был отмечен сертификатом качества и является лауреатом премии Russian Hospitality Awards в номинациях «Лучший семейный отель» и «Лучший MICE отель» 2017 г., а также два года подряд в номинации «Лучший Медицинский отель». Победитель премии Prime Traveller Awards 2017 в номинации «Лучший семейный отель», а также премии «Кубок Marusya» 2017 в номинации «Лучший отдых в России».
Горный Алтай — словно создан специально для того, чтобы вы смогли вернуться к себе, оторваться от городской суеты и вновь обрести внутренний баланс. А максимально комфортным и ярким это путешествие станет благодаря Altay Resort.
Узнать больше о курорте вы можете по телефону 8 (800) 250-00-44, по электронному адресу sales@altayresort.ru или на сайте — altayresort.ru.
Два уютных двухэтажных ресторана подарят настоящее гастрономическое удовольствие. В «Адаманте» с блюдами немецкой кухни справляются ничуть не хуже, чем с традиционными русскими. Для приготовления здесь используют экологически чистые продукты, в том числе, собственного производства. Мясо поступает в ресторан прямо с животноводческой фермы, а рыба — из местных водоёмов.
Ресторан «Пилигрим» является местом притяжения на территории комплекса. Здесь можно насладиться национальными блюдами в интересном прочтении. В меню главную роль исполняют блюда из мяса марала, которым ярко подыгрывает широкий выбор закусок, основных блюд, а также домашний хлеб и свежая выпечка. На втором этаже ресторана «Пилигрим» находится каминный зал, в котором под треск поленьев можно вести беседы в полумраке или читать книги.
Для тех гостей, кто хочет окунуться в аутентичную атмосферу региона, отель предлагает специальный обед или ужин в традиционном для народов Алтая жилище — Аиле. Здесь можно отведать местные блюда под аккомпанемент национальной музыки и горлового пения местного ансамбля.
Конференции и бизнес-встречи
В Altay Resort находится самый крупный конгресс-центр в регионе. Отдельное современное здание вмещает два конференц-зала, киноконцертный зал на 140 мест и уютную переговорную для особо важных встреч. Возможности комплекса были многократно оценены на самом высоком уровне: здесь всё продумано для проведения мероприятий государственного уровня, профессиональных конференций, советов директоров крупных компаний и бизнес-тренингов.
Все конференц-залы оснащены современной системой видеоконференцсвязи и инфраструктурными средствами. Технические возможности сервисов для корпоративных клиентов позволяют вывести деловые мероприятия на интерактивный уровень. В новом мультимедийном комплексе установлены три видеостены высокого разрешения.
Участники конференций могут задавать вопросы из зала, используя конгресс-систему с возможностью усиления звука. Для международных переговоров предусмотрена уникальная система двухстороннего перевода через видеоконференцсвязь, в которой удаленный пользователь слышит речь всех участников на родном ему языке, независимо от языка трансляции.
Спортивный комплекс и спа-центр
Чтобы как следует переключиться от суеты большого города стоит посетить на территории отеля спортивный комплекс с 25-метровым бассейном и тренажерным залом. Для тех, кто предпочитает активному отдыху полное расслабление, в спа-центре предлагают сауну с гималайской солью и алтайский массаж травяными мешочками.
Банный комплекс — еще одна причина посетить, а потом вернуться в отель не один раз. Два корпуса располагают финской и турецкой парной, а также зоной отдыха с камином. Для полного расслабления здесь предлагаются специальные банные программы от профессиональных банщиков. Зимой особенно приятно ими воспользоваться и после закрепить результат травяным чаем с медом.
Клиника
Altay Resort по праву называют оздоровительным курортом. В отеле расположена Клиника, где гостям предоставляют различные услуги по реабилитации и восстановлению, которые ослабленный после осени организм воспримет с благодарностью. Вернуть себе пару лет, восстановить внутренний баланс и восполнить жизненные ресурсы здесь помогут опытные врачи-специалисты.
Основные направления работы клиники — медицинская консультация, лечебные массажи, косметические процедуры по уходу за лицом и телом, лечебный душ, флоатинг, лекарственные ванны, фитобочка, криотерапия, пилинг и обертывания. Особое внимание заслуживает традиционная алтайская процедура — пантовые ванны.
Магазины
В Altay Resort вы не останетесь без сувениров, напоминающих о прекрасно отдыхе. В эко-лавке можно приобрести натуральную продукцию от лучших местных производителей: продукты пантового мараловодства и пчеловодства, продукты на основе алтайской облепихи, травяные бальзамы и сборы, натуральные масла, настойки и многое другое. А в магазине брендированной одежды «Resort Store» представлена эксклюзивная коллекция мужской, женской и детской одежды высокого качества.
На территории отеля для удобства расположены также аптека известной сети «Медси» и магазин «Детский мир».
Отдых на территории
Altay Resort предлагает все возможности, чтобы ярко провести свой отдых как на территории комплекса, так и за его пределами.
В отеле находятся три озера, где можно заняться рыбной ловлей. Кроме того, доступны различные развлечения на открытом воздухе, среди которых конный спорт и пейнтбол. К услугам гостей также прокат велосипедов и спортивного инвентаря: квадроциклы, снегоходы, лыжи, коньки. Для любителей более размеренного отдыха, отель предлагает дорожки для скандинавской ходьбы, красивые беседки и места для отдыха.
Маленьких гостей здесь также любят и ждут. На территории комплекса находится самый большой досуговый центр для детей в регионе, площадью свыше более 600 кв. Зона со спортивными играми, кинозал, мастерские, занимательные аттракционы, зал с современными игровыми приставками, а также увлекательная анимационная программа не дадут заскучать.
Выездные экскурсии
Алтай — неистощимый источник ярких впечатлений. Здесь можно найти несколько климатических зон и разнообразные природные красоты: величественные горы, чистейшие синие озёра, бурные реки и богатейшие леса. Altay Resort — удобная отправная точка для комфортного исследования удивительной «русской Швейцарии».
Сотрудники отеля с удовольствием организуют экскурсии на любой вкус: пешие, конные, экскурсии на автомобилях, квадроциклах и вертолетах.
Каскад Каракольских озёр, плато Укок или Телецкое озеро, гора Белуха или петроглифы Калбак-Таша, каменные грибы ущелья Ак-Корум или пещера Тут-Куш — всё это вы можете увидеть своими глазами. Природа Алтая поражает в любое время года, поэтому отдохнуть там будет приятно как солнечным летом, так и морозной зимой.
Все достоинства отеля Altay Resort не раз были отмечены отраслевым и туристическими премиями. Так, в 2017 году комплекс удостоился награды National Geographic Traveler Awards в номинации «Российский курортный отель». Кроме того, был отмечен сертификатом качества и является лауреатом премии Russian Hospitality Awards в номинациях «Лучший семейный отель» и «Лучший MICE отель» 2017 г., а также два года подряд в номинации «Лучший Медицинский отель». Победитель премии Prime Traveller Awards 2017 в номинации «Лучший семейный отель», а также премии «Кубок Marusya» 2017 в номинации «Лучший отдых в России».
Горный Алтай — словно создан специально для того, чтобы вы смогли вернуться к себе, оторваться от городской суеты и вновь обрести внутренний баланс. А максимально комфортным и ярким это путешествие станет благодаря Altay Resort.
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