Dockers® представляет новую коллекцию Smart в сезоне «Осень-2018»
Вслед за успешным запуском Smart 360 Flex™ осенью 2017 года Dockers® берет курс на дальнейшую разработку технологичных моделей в линейке Smart. 30-летний опыт лидерства в области дизайна и инноваций под руководством лучших экспертов позволил создать коллекцию брюк Smart, в которых новые функциональные детали сочетаются с инновационными материалами, обеспечивающими максимальный уровень комфорта в любой обстановке и ситуации. Новинка сезона — брюки Supreme Flex™ с улучшенными функциональными характеристиками, повышенной износостойкости, неизменно высокого качества и комфорта. В них есть всё, что привык получать каждый мужчина, который носит Dockers®. Разрабатывая инновации, Dockers® никогда не забывает о реальных потребностях мужчин. Немнущаяся ткань, защита от пятен, большой выбор силуэтов — брюки Dockers® созданы в ответ на запрос покупателей. Smart 360 Flex™ — брюки, предназначенные для того, чтобы дарить ощущение абсолютного комфорта. Впервые были представлены осенью 2017 года. Модель может стать частью любого гардероба, куда бы вы ни отправились. Залог уверенности в качестве и комфорте — инновационная ткань four-way stretch и такие функциональные детали, как эластичный внутренний пояс и потайные карманы. В офисе, на борту самолета, в расслабленной домашней обстановке — брюки Smart 360 Flex™ гарантируют готовность к любому повороту событий. Supreme Flex™ — это новый уровень комфорта, брюки, которые дают возможность почувствовать еще большую свободу движений. Модель выполнена из технологичной ткани, которая растягивается в четырех направлениях и возвращается в прежнюю форму на 91,8%, в то время как обычный показатель составляет 70−80%. Supreme Flex — мягкие, прочные, ваши лучшие брюки.
Dockers® — бренд, который уже более 30 лет является законодателем в мире чинос. Появившись в 1986 году в Сан-Франциско, Калифорния, ставший американской классикой, Dockers® положил начало стилю casual, предложив мужчинам качественный продукт на любой случай. Dockers® является подразделением Levi Strauss & Co., представлен в 60 странах мира на 5 континентах. В России одежда и аксессуары бренда представлены: в Москве — ТРЦ «Метрополис» и корнер в ГУМе, а также в интернет-магазинах butik.ru и lamoda.ru.