Путешествие к жемчужине Центральной Европы с Wizz Air
Будапешт: тысячеликий город
Будапешт — европейская столица, где так и пульсирует жизнь, — это инновационный город, который сохраняет свои богатые традиции и может обеспечить туристам множество незабываемых впечатлений. Окруженный великолепными пейзажами, город сочетает в себе впечатляющую архитектуру, термальные курорты, изысканную кухню, популярные модные бутики и неисчерпаемо богатую культуру — все это только подчеркивает аутентичность Будапешта.
В Будапеште можно найти 118 термальных источников — не зря его называют городом-спа. Это и всемирно известные купальни Сечение в стиле нео-барокко, и термальные ванны Рудаш времен Османской империи, где в джакузи на крыше открывается вид на город с высоты птичьего полета. Несколько бассейнов с термальной водой, саунами и другими спа-процедурами могут обеспечить полноценный отдых.
С другой стороны, Будапешт является одним из самых оживленных городов в Центральной Европе. Множество руинных пабов и ночных клубов обеспечивают ему бурную ночную жизнь. Руин-пабы — это бары, которые открывались в полуразвалившихся заброшенных домах еврейского квартала Будапешта и превратились в недорогие и стильные места. Большинство руинных пабов расположены в еврейском районе, где также можно найти красивую Будапештскую Большую синагогу на улице Дохань.
Будучи в Будапеште, вы можете воспользоваться всеми широкими возможностями, которые дает удобное местоположение города. Прогулка по набережной на Дунае, который отделяет историческую старинную сторону города — Буда от оживленного и торгового Пешта, — это поистине незабываемый опыт. Не забудьте изучить и архитектурные шедевры, такие как здание венгерского Парламента, Будайская крепость, Цитадель, Цепной мост Сечени и Площадь Героев.
А попасть в Венгрию легко с Wizz Air, крупнейшей компанией в Центральной и Западной Европе, которая предлагает полеты из России в Будапешет и Дебрецен по цене от 25 евро.
Куда направиться после Будапешта?
После знакомства с городом вы можете легко продолжить свое путешествие дешево в другие отдаленные места. Например, Агадир в Марокко, Тенерифе в Испании, Лиссабон в Португалии, Милан в Италии или Рейкьявик в Исландии — минимальная цена на авиарейсы туда также составляет 25 евро. Другие интересные направления вы можете посмотреть на сайте wizzair.com.