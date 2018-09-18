Отпуск без стресса: дела, которые можно отложить на потом
Ответить на рабочие письма в самолете
В сегодняшних реалиях, уезжая в отпуск, мы не можем дать рабочему процессу остановиться и делегируем свои обязанности коллегам. Именно поэтому последние рабочие дни получаются самыми длинными и загруженными, в результате чего мы сильно выматываемся, и несколько дней отпуска уходят на восстановление. Чтобы избежать этого, отложите часть рабочих дел на время полета, ведь многие авиакомпании теперь предоставляют связь на борту. Например, пассажиры Emirates во всех классах обслуживания могут воспользоваться бесплатным пакетом данных Wi-Fi объемом в 20 Мбайт. Каждый месяц Wi-Fi-доступ в полете используют около миллиона пассажиров, многие из которых, наверное, также отвечают на рабочие письма.
Посмотреть киноновинки
Одна из главных забот большинства пассажиров, особенно дальнемагистральных рейсов, — подготовка занятий на время полета. Многие путешественники скачивают фильмы на планшеты и ноутбуки, покупают книги в дорогу и загружают приложения с играми. Все это можно найти на бортовой развлекательной системе ice, которая включает около 900 фильмов, 2 400 каналов с музыкой и подкастами. Благодаря этой системе вы сможете посмотреть последние киноновинки, создать свой плейлист из песен со всего мира и даже выучить несколько фраз на языке страны направления.
Узнать больше о стране назначения
Если вы относитесь к той группе людей, которая любит приезжать в страну, тщательно изучив ее историю и культуру, отложите эти приятные хлопоты на время полёта. Широкий выбор каналов бортовой развлекательной системы ice включает документальные фильмы и национальные кинокартины разных стран. А если вам понадобится поисковик, чтобы найти информацию о каком-либо определенном месте, вы всегда можете воспользоваться Wi-Fi, доступным на борту.
Пообедать или поужинать Читать далее
Некоторые путешественники, имеющие гастрономические ограничения, вынуждены готовить себе еду в дорогу. Приготовление полноценного блюда требует времени, а контейнеры с едой занимают немало места в сумках, что не может не удручать туристов с большим количеством багажа. Для еще более комфортного полёта Emirates предлагает широкий выбор меню, отвечающих особым медицинским, религиозным или диетическим предпочтениям. Для родителей, путешествующих с детьми, на борту есть молочные смеси и детские бутылочки, а для детей постарше — специальное детское меню.
Отправляясь в поездку, путешественники задаются вопросом, где лучше обменять валюту. Пункты обмена, находящиеся в аэропорту, предлагают одни из самых низких курсов валют. Здесь же практически нулевая вероятность, что вас обманут или обсчитают. В то время как с уличными обменными пунктами нужно быть очень осторожным. Недобросовестные обменники имеют много вариантов мошенничества, а вот целевая аудитория одна и это туристы. Поэтому сэкономьте время и рассмотрите вариант обмена денег по прилету или во время пересадки в аэропорту. Например, в международном аэропорту Дубая есть несколько пунктов обмена в каждом терминале, где можно обменять деньги, а также зарезервировать обмен по сегодняшнему курсу и забрать деньги по прилету.
Подготовить развлечения для детей
Многие родители с волнением ждут полёта с детьми, переживая, что юные путешественники устанут и заскучают в полете, начнут капризничать, вызвав тем самым неодобрение других пассажиров. Чтобы избежать этого, взрослые ломают голову над тем, какие мультфильмы скачать и какие игрушки купить, чтобы ребенок не скучал в долгом полете. Здесь многие авиакомпании также приходят на помощь, предлагая детям игрушки и игровые наборы. В этом месяце Emirates представила новые игрушки из коллекции Emirates Fly with Me и игровые наборы Lonely Planet Kids для детей, путешествующих во всех классах обслуживания. Благодаря этим наборам дети могут узнать различные удивительные факты об окружающем мире и получить приятные подарки — наборы для поделок, носки с изображениями разных стран и многое другое.
Купить крема и одежду
Если вы так и не нашли подходящие шорты, кепку, солнцезащитные очки или забыли крема от загара дома, не стоит переживать и в суматохе покупать товары в последнюю минуту. Вы можете устроить себе приятный шоппинг в аэропорту во время ожидания рейса, что позволит вам не только основательно подойти к выбору товара, но и сэкономить на покупке. Не стоит забывать, что главными плюсами магазинов duty-free остаются высокое качество товара и привлекательная цена.