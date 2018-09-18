  • Отпуск без стресса: дела, которые можно отложить на потом
  • Отпуск без стресса: дела, которые можно отложить на потом
Калейдоскоп

Отпуск без стресса: дела, которые можно отложить на потом

Для многих путешественников отпуск начинается не с приятного предвкушения поездки, а с суматошного забега с целью успеть закончить все дела: передать обязанности коллегам, ответить на рабочие письма, докупить нужные крема и одежду, собрать чемоданы. Если же это семейная поездка, то список дел становится еще длиннее. В этом материале мы вместе с Emirates расскажем о хлопотах, которые можно отложить на время полета или пересадки в аэропорту.
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18 сентября 2018 в 13:34

Ответить на рабочие письма в самолете

В сегодняшних реалиях, уезжая в отпуск, мы не можем дать рабочему процессу остановиться и делегируем свои обязанности коллегам. Именно поэтому последние рабочие дни получаются самыми длинными и загруженными, в результате чего мы сильно выматываемся, и несколько дней отпуска уходят на восстановление. Чтобы избежать этого, отложите часть рабочих дел на время полета, ведь многие авиакомпании теперь предоставляют связь на борту. Например, пассажиры Emirates во всех классах обслуживания могут воспользоваться бесплатным пакетом данных Wi-Fi объемом в 20 Мбайт. Каждый месяц Wi-Fi-доступ в полете используют около миллиона пассажиров, многие из которых, наверное, также отвечают на рабочие письма.

Посмотреть киноновинки

Одна из главных забот большинства пассажиров, особенно дальнемагистральных рейсов, — подготовка занятий на время полета. Многие путешественники скачивают фильмы на планшеты и ноутбуки, покупают книги в дорогу и загружают приложения с играми. Все это можно найти на бортовой развлекательной системе ice, которая включает около 900 фильмов, 2 400 каналов с музыкой и подкастами. Благодаря этой системе вы сможете посмотреть последние киноновинки, создать свой плейлист из песен со всего мира и даже выучить несколько фраз на языке страны направления.

  • Отпуск без стресса: дела, которые можно отложить на потом

Узнать больше о стране назначения

Если вы относитесь к той группе людей, которая любит приезжать в страну, тщательно изучив ее историю и культуру, отложите эти приятные хлопоты на время полёта. Широкий выбор каналов бортовой развлекательной системы ice включает документальные фильмы и национальные кинокартины разных стран. А если вам понадобится поисковик, чтобы найти информацию о каком-либо определенном месте, вы всегда можете воспользоваться Wi-Fi, доступным на борту.

Пообедать или поужинать Читать далее

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