Калейдоскоп

От алых красок до небесного колорита: эволюция формы экипажа Korean Air

Встречают, как известно, по одежке. Именно поэтому экипаж любых авиакомпаний всегда должен быть на высоте — и не только в буквальном смысле этого слова. В Korean Air за полвека существования компании сменили десяток дизайнов униформ, последний из которых разительно отличается от предыдущих — все потому, что разрабатывать стиль доверили «архитектору моды».
7 сентября 2018 в 12:43
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  • От алых красок до небесного колорита: эволюция формы экипажа Korean Air

Авиакомпания Korean Air была создана в 1969 году. Уже тогда там уделяли особое внимание внешнему виду экипажа: первые стюардессы были одеты в униформу нарядного ярко-красного цвета. Красный и синий цвета не раз обыгрывались в дизайне корпоративной одежды авиакомпании — ведь именно они составляют национальный флаг Республики Корея. Также часто униформа была выдержана в строгих черно-белых тонах — в этом можно увидеть не только стремление подчеркнуть официальность стиля, но и воплощение концепции символа «инь-ян», в форме которого выполнен и дизайн символа авиакомпании.

В линейке различных дизайнов на протяжение десятилетий работы авиакомпании были представлены самые разные фасоны одежды: и брючные костюмы, и костюмы-двойки с юбкой, и приталенные платья. В первых нескольких вариантах униформ встречались также и головные уборы самых разных форм: кокетливые береты, строгие пилотки, изящные шляпки. Чтобы разбавить темные тона униформы, облик стюардесс нередко дополнял красочный шелковый шарфик с национальными узорами.

Современная форма экипажа Korean Air была создана итальянским дизайнером Джанфранко Ферре в 2005 году и стала одним из последних его проектов. Джанфранко Ферре называли «архитектором моды» за его конструкторское мышление: практичность, четкость линий, отсутствие излишеств всегда были неотъемлемой частью узнаваемого почерка модельера.

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