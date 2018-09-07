От алых красок до небесного колорита: эволюция формы экипажа Korean Air
Авиакомпания Korean Air была создана в 1969 году. Уже тогда там уделяли особое внимание внешнему виду экипажа: первые стюардессы были одеты в униформу нарядного ярко-красного цвета. Красный и синий цвета не раз обыгрывались в дизайне корпоративной одежды авиакомпании — ведь именно они составляют национальный флаг Республики Корея. Также часто униформа была выдержана в строгих черно-белых тонах — в этом можно увидеть не только стремление подчеркнуть официальность стиля, но и воплощение концепции символа «инь-ян», в форме которого выполнен и дизайн символа авиакомпании.
В линейке различных дизайнов на протяжение десятилетий работы авиакомпании были представлены самые разные фасоны одежды: и брючные костюмы, и костюмы-двойки с юбкой, и приталенные платья. В первых нескольких вариантах униформ встречались также и головные уборы самых разных форм: кокетливые береты, строгие пилотки, изящные шляпки. Чтобы разбавить темные тона униформы, облик стюардесс нередко дополнял красочный шелковый шарфик с национальными узорами.
Современная форма экипажа Korean Air была создана итальянским дизайнером Джанфранко Ферре в 2005 году и стала одним из последних его проектов. Джанфранко Ферре называли «архитектором моды» за его конструкторское мышление: практичность, четкость линий, отсутствие излишеств всегда были неотъемлемой частью узнаваемого почерка модельера.
Читать далее
Данная форма стала одиннадцатой по счету за почти 50-летнюю историю авиакомпании. В своем видении Ферре совместил традиционные корейские мотивы и модные тенденции нового века. Впервые с 1973 года элементы униформы были выполнены в небесно-голубой и песочной гамме. Не обошелся дизайнер и без своего фирменного элемента — белоснежных рубашек, которые были своеобразной изюминкой в любых его творениях. А на шее у стюардесс красуется воздушный шарфик. Благодаря практичности и функциональности эта униформа остается неизменной уже более 15 лет.
В прошлом году пассажиропоток между Россией и Кореей увеличился более, чем вдвое: по данным Ростуризма, Россию посетило 254 тысячи туристов из Южной Кореи, что на 57% больше, чем в 2016 году. Республику Южная Корея с целю туризма посетило 232 тысячи Россиян, что на 16,32% больше по сравнению с позапрошлым годом. Korean Air летает в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск и Владивосток. Несколько месяце назад авиакомпания открыла код-шеринговые рейсы в Хабаровск и Южно-Сахалинск. Авиакомпания также входит в тройку лучших по версии NGT Awards 2017.