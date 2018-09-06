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Открыт прием заявок на премию «Моя Планета — 2018»

Лучшие тревел-блогеры, фотографы и просто активные путешественники смогут сразиться за премию в области туристической индустрии. Как и в прошлом году, выбирать лучших будут пользователи Сети и звездное жюри.
6 сентября 2018 в 14:55
  • Открыт прием заявок на премию «Моя Планета — 2018»

3 сентября телеканал «Моя Планета» объявил о старте приема заявок на участие в ежегодной премии за открытия в области путешествий и приключений. К участию принимаются фотографии, видео и репортажи, сделанные в путешествиях за прошедший год. Лауреатов премии определит профессиональное звездное жюри. В этом году тяжелый выбор будут делать культовая телевизионная ведущая и радиоведущая Тутта Ларсен, главный редактор журнала «Вокруг света» Сергей Апресов, тревел-фотограф Сергей Доля, журналист Александр Железняк и другие. Лучшие тревел-видео участников премии попадут в эфир телеканала «Моя Планета», а лучшие фоторепортажи станут участниками фотовыставки фестиваля «Моя Планета. Планета людей» летом 2019 года.

Организаторы конкурса тщательно следят за последними веяниями в сфере туризма, и за семь лет существования премия менялась и преображалась. В этом году было принято решение добавить новую номинацию «Блогер года». Победителями в этой номинации станут авторы самого интересного контента о путешествиях в своем блоге. Причем оцениваться будут абсолютно все форматы: текст, фото, видео — в Instagram, YouTube, Telegram и других социальных сетях.

Две номинации подготовлены для тех, кто профессионально рассказывает о своих приключениях или имеет спонсора для осуществления своих творческих планов. Победитель в номинации «Видеорепортаж о путешествии» увидит свой фильм в эфире «Моей Планеты». Путешественник, занявший первое место в номинации «Фоторепортаж о путешествии», получит возможность представить свои работы на фестивале «Моя Планета. Планета людей» следующим летом.

В остальных номинациях принять участие смогут все члены клуба «Моя Планета». На премию можно выдвинуть репортаж, совет путешественнику, а также тревел-видео.

Трое лучших в каждой номинации (кроме двух номинаций, адресованных путешественникам, профессионально рассказывающим о путешествиях или имеющим спонсоров для поездок) получат памятные призы от партнеров премии. Читать далее

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