Открыт прием заявок на премию «Моя Планета — 2018»
3 сентября телеканал «Моя Планета» объявил о старте приема заявок на участие в ежегодной премии за открытия в области путешествий и приключений. К участию принимаются фотографии, видео и репортажи, сделанные в путешествиях за прошедший год. Лауреатов премии определит профессиональное звездное жюри. В этом году тяжелый выбор будут делать культовая телевизионная ведущая и радиоведущая Тутта Ларсен, главный редактор журнала «Вокруг света» Сергей Апресов, тревел-фотограф Сергей Доля, журналист Александр Железняк и другие. Лучшие тревел-видео участников премии попадут в эфир телеканала «Моя Планета», а лучшие фоторепортажи станут участниками фотовыставки фестиваля «Моя Планета. Планета людей» летом 2019 года.
Организаторы конкурса тщательно следят за последними веяниями в сфере туризма, и за семь лет существования премия менялась и преображалась. В этом году было принято решение добавить новую номинацию «Блогер года». Победителями в этой номинации станут авторы самого интересного контента о путешествиях в своем блоге. Причем оцениваться будут абсолютно все форматы: текст, фото, видео — в Instagram, YouTube, Telegram и других социальных сетях.
Две номинации подготовлены для тех, кто профессионально рассказывает о своих приключениях или имеет спонсора для осуществления своих творческих планов. Победитель в номинации «Видеорепортаж о путешествии» увидит свой фильм в эфире «Моей Планеты». Путешественник, занявший первое место в номинации «Фоторепортаж о путешествии», получит возможность представить свои работы на фестивале «Моя Планета. Планета людей» следующим летом.
В остальных номинациях принять участие смогут все члены клуба «Моя Планета». На премию можно выдвинуть репортаж, совет путешественнику, а также тревел-видео.
Трое лучших в каждой номинации (кроме двух номинаций, адресованных путешественникам, профессионально рассказывающим о путешествиях или имеющим спонсоров для поездок) получат памятные призы от партнеров премии. Читать далее
Прием заявок — до 15 октября.
I этап, выбор редакции: с 16 по 26 октября.
II этап, голосование жюри: с 27 октября по 2 ноября.
Подробнее об условиях участия и порядке проведения премии узнайте на официальной странице премии.
Премия «Моя Планета» ежегодно отмечает самые смелые идеи и яркие свершения в области путешествий.
Миссия премии — популяризировать самостоятельные путешествия. С помощью премии мы награждаем путешественников, чей опыт вдохновляет на смелые идеи и маршруты. Можно смело поверить в то, что самостоятельные путешествия дают больше свободы, адреналина и простора для приключений, чем турпакеты. Премия «Моя Планета» помогает делать первые шаги в мир самостоятельных путешествий. В предыдущие годы лауреатами премии становились телеведущий Николай Дроздов, основатель знаменитого форума для путешественников Сергей Винский, книжный издатель Пьер Кристиан Броше, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, а также Владимир Друганов, совершивший кругосветку в 21 год.