Атмосфера английского паба в Москве, или Чем заняться в День города?
В эту субботу, 8 сентября, Москва будет отмечать день рождения. А где и как провести вечер накануне праздника?
6 сентября 2018 в 13:33
Отметить конец рабочей недели и встретить День города можно на английский манер — то есть пинтой-другой в компании друзей под живую музыку.
7 сентября, в 18:30, в Новокосино пройдет фестиваль «Красный лис».
Организаторы сулят разнообразные блюда и напитки, концерты тематическое оформление интерьера, концерты музыкальных групп, соревнования и конкурсы.
В сущности, праздник сближает языки и культуры: на востоке Москвы, в ресторане немецкой кухни, пройдет чисто британский по духу фестиваль «Красный лис». Как сказал бы классик, «Все флаги в гости будут к нам, и запируем на просторе»!
Что? Фестиваль «Красный Лис» в Новокосино к Дню города Москвы
Где? Салтыковская улица, 15 Г.
Когда? 7 сентября, начало в 18:30.