Планы на выходные: «Роза Шале», Сочи
5 причин отправиться в отель на высоте 1200 метров над уровнем моря.
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4 сентября 2018 в 17:56
Погода
В сентябре в горах очень комфортная погода — нет изнуряющей жары, поэтому все выходные можно провести на балконе собственного шале, созерцая красоты горных пейзажей.
Море
Купаться в Сочи можно до середины октября, поэтому если горы не для вас, отправляйтесь на пляж «Роза Хутор» на Черном море — там будет хорошо.
Комфорт
«Роза Шале» — уютный компплекс из 12 полноценных домов в горах. В вашем распоряжении будет собственное шале с несколькими спальнями, кухней, сауной или японской бочкой «оффуро».
Сервис
В дополнение к проживанию в «Роза Шале» идет круглосуточный консьерж-сервис. Организовать прыжок на параплане, забронировать яхту или купить билеты на «Гран-при России» Формулы-1, которое пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября, — вот лишь небольшой список того, что может сделать для вас консьерж.
Природа
Лучше один раз увидеть.