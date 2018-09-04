Российский триатлет победил на Swissultra DECA One per Day
Ультратриатлон Swissultra DECA, являющийся одним из этапов Кубка Мира по ультратриатлону под эгидой международной ассоциации IUTA, проводится в двух форматах — Continuous и One per day. В первом случае участники преодолевают последовательно 38 км вплавь, 1800 км на велосипеде и 422 км бегом, на что им отводится 345 часов. Второй вариант подразумевает прохождение одной полной железной дистанции в день (3,8 км/180 км/42,2 км) в течение 10 дней.
Одно из тяжелейших спортивных соревнований сезона проходило в швейцарском городе Букс с 20 по 29 августа. В этом году на ультратриатлон заявились 20 спортсменов, включая россиянина Владимира Волошина.
Волошин выбрал для себя формат 10 «айронменов» за 10 дней, поставив перед собой цель преодолеть десятикратный триатлон за 150 часов. В результате 43-летний россиянин обошел всех конкурентов с результатом 131:00:36. Занявший второе место итальянец Альберто Камбио отстал по совокупности на 3 часа 42 минуты 35,8 секунды.
Со всеми результатами Swissultra DECA можно ознакомиться здесь.
На всех этапах соревнований Владимира Волошина сопровождали Carl F. Bucherer Patravi ScubaTech, в которых он принимал участие в экстремальном Байкальском ледовом марафоне весной 2018 года.
Владимир Волошин — управляющий партнёр Fight Nights Global и Newman Sport & Business Consulting, сооснователь российских триатлонных соревнований Ironstar и бегового фестиваля Rosa Run.