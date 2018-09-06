Готовь лыжи летом: традиционная лыжная гонка прошла на курорте Ливиньо
24 августа в Ливиньо прошла самая зрелищная лыжная гонка — Palio delle Contrade или «Гонка районов». Это событие является одной из старейших традиций города. Ежегодно в конце августа центральную улицу города засыпают настоящим снегом, на глазах у тысяч изумленных гостей курорта ратраки с утра начинают готовить почти километровую лыжную трассу, жители Ливиньо достают винтажные костюмы и лыжи и вечером бегут защищать честь своих районов. В рамках этого события проводится также лыжная гонка для профессионалов 1K Shot, в которой приезжают посоревноваться звёзды беговых лыж и биатлона.
Первая лыжная гонка на натуральном снегу в разгар летнего сезона превращается в настоящий праздник для гостей Малого Тибета и поклонников этих зимних видов спорта. Для профессиональных спортсменов это отличная возможность проверить свою готовность к новому лыжному сезону, а для тысяч туристов — поддержать любимых спортсменов, поиграть в снежки и увидеть за один вечер более 500 местных жителей в национальных костюмах и на винтажном оборудовании!
Победителями 1K Shot в Малом Тибете в лыжных гонках среди профессионалов стала звёздная пара из долины Аоста Федерико Пеллегрино и Грета Лоран, в биатлоне — Паоло Родигари и Лиза Витоцци.
Федерико (Кикко) Пеллегрино, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в спринте, чемпион мира 2017 в личном спринте свободным стилем, выступающий за сборную Италии, повторил свой прошлогодний успех в гонке 1K Shot в Ливиньо. Зрителей мужской лыжной гонки ждало двойное итальяно-британское противостояние в полуфиналах: Пеллегрино в своём забеге с внушительным отрывом обошел Эндрю Масгрейва из сборной Великобритании, а вот товарищ Федерико по команде Майкол Растелли уступил британцу Джеймсу Клагнету всего лишь полсекунды. В финале Пеллегрино одержал уверенную победу над Клагнетом со временем 1:11.031, у британца в итоге второе место (1:15.324). А вот в битве за третье место Растелли одолел Масгрейва из сборной Великобритании и замкнул тройку лидеров со временем 1:13.443.
В женской лыжной гонке получился чисто итальянский финал: невеста Пеллегрино Грета Лоран выиграла гонку, обойдя подругу по сборной Италии Элизу Брокар с минимальным отрывом (итоговое время Лоран 1:25,989, у Брокар — 1:26,161); третье место на пьедестале почета заняла Илария Дебертолис, уступившая Лоран в полуфинале, но обошедшая в борьбе за третье место Лючию Скардони.
В биатлоне соревнования 1K Shot проводились в формате 50-метровой гонки, рубежа из пяти мишеней с лазерной винтовкой и финишем. Победительницу прошлогодней гонки и амбассадора Команды Ливиньо Доротею Вирер на этот раз опередила ее подруга по олимпийской эстафетной команде Лиза Виттоцци со временем 2:21.048 (время Вирер — 2:21.481). Напряженную мужскую гонку выиграл Паоло Родигари из Команды Ливиньо со временем 1:49.599, обошедший на сотые доли секунды Пьетро Дутто на самом финише (1:49.779); третьим стал Томас Бормолини.
Захватывающая и зрелищная борьба знаменитых лыжников и биатлонистов происходила в самом центре города на специально созданной трассе из настоящего снега при поддержке тысяч поклонников этих зимних видов спорта и гостей курорта. Следом за профессионалами на трассу вышли более 500 местных жителей курорта в национальных костюмах и на винтажном оборудовании, чтобы в традиционной гонке Palio delle Contrade отстоять честь своих районов. Победителями «Гонки районов» среди мужчин Ливиньо стали Симоне Урбани (район Centro) — 1:16.499, Томас Бормолини (Forcola) — 1:18.917 и Паоло Родигари (Ostaria) — 1:20.886. Лучшими в женской гонке стали: Валентина Кузини (район Teola) — 1:41.748, Эмма Сенсоли (Ostaria) - 1:42.988 и Марианна Лонга (Teola) — 1:43.530.
Откуда в Ливиньо натуральный снег летом? Его специально сохраняют с зимы благодаря специальной технологии Snowfarm. Белую гору снега у лыжного стадиона засыпают опилками и накрывают светоотражающей геотермальной тканью. Часть снега уходит на проведения гонки, и несколько десятков тысяч кубометров снега оставляют для открытия лыжного сезона в середине октября!
Кстати, в этом году беголыжный сезон в Ливиньо откроется уже 13 октября!
Раннее открытие сезона позволяет профессиональным спортсменам начать свои первые тренировки на натуральном снегу уже в середине октября и не на ледниках, а в Ливиньо на высоте 1816 м.