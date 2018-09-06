  • Готовь лыжи летом: традиционная лыжная гонка прошла на курорте Ливиньо
    Биатлонистка Доротея Вирер, двукратный олимпийский бронзовый призёр, амбассадор Ливиньо
  • Готовь лыжи летом: традиционная лыжная гонка прошла на курорте Ливиньо
  • Готовь лыжи летом: традиционная лыжная гонка прошла на курорте Ливиньо
    Финиш невесты Кикко Пеллегрино Греты Лоран
Калейдоскоп

Готовь лыжи летом: традиционная лыжная гонка прошла на курорте Ливиньо

Инновационная и яркая, захватывающая и волнующая — все это можно сказать о лыжной гонке, которая состоялась 24 августа на горнолыжном курорте Италии в Ливиньо.
6 сентября 2018 в 18:14

24 августа в Ливиньо прошла самая зрелищная лыжная гонка — Palio delle Contrade или «Гонка районов». Это событие является одной из старейших традиций города. Ежегодно в конце августа центральную улицу города засыпают настоящим снегом, на глазах у тысяч изумленных гостей курорта ратраки с утра начинают готовить почти километровую лыжную трассу, жители Ливиньо достают винтажные костюмы и лыжи и вечером бегут защищать честь своих районов. В рамках этого события проводится также лыжная гонка для профессионалов 1K Shot, в которой приезжают посоревноваться звёзды беговых лыж и биатлона.

Первая лыжная гонка на натуральном снегу в разгар летнего сезона превращается в настоящий праздник для гостей Малого Тибета и поклонников этих зимних видов спорта. Для профессиональных спортсменов это отличная возможность проверить свою готовность к новому лыжному сезону, а для тысяч туристов — поддержать любимых спортсменов, поиграть в снежки и увидеть за один вечер более 500 местных жителей в национальных костюмах и на винтажном оборудовании!

Победителями 1K Shot в Малом Тибете в лыжных гонках среди профессионалов стала звёздная пара из долины Аоста Федерико Пеллегрино и Грета Лоран, в биатлоне — Паоло Родигари и Лиза Витоцци.

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