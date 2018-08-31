IV бизнес-форум «Трансформация» пройдет в Москве 3 сентября
«В сегменте малого и среднего предпринимательства занято более 2 млн жителей Москвы. Форум «Трансформация» ориентирован прежде всего на них. С одной стороны, это бизнес-интенсив для профессионального роста, а с другой — площадка для обмена опытом, деловых переговоров, презентации своих возможностей, поиска инвесторов и единомышленников. Чуть менее чем за год форум завоевал стабильную аудиторию и стал заметным международным событием для бизнеса. Приглашаю предпринимателей принять в нем участие», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
На «Трансформации 4» выступят знаменитые бизнес-коучи, топ-менеджеры и ведущие эксперты в различных отраслях. Среди спикеров — кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, вице-президент «Сбербанка» Олег Смирнов и многие другие.
Форум включает модули: стратегия и финансы, маркетинг, продажи, упаковка бизнеса, личная эффективность.
Участие в форуме бесплатное, достаточно зарегистрироваться на сайте территориябизнеса.рф.