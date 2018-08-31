  • IV бизнес-форум «Трансформация» пройдет в Москве 3 сентября
  • IV бизнес-форум «Трансформация» пройдет в Москве 3 сентября
  • IV бизнес-форум «Трансформация» пройдет в Москве 3 сентября
Калейдоскоп

IV бизнес-форум «Трансформация» пройдет в Москве 3 сентября

3 сентября в СК «Олимпийский» при поддержке Правительства Москвы состоится масштабный образовательный бизнес-форум «Трансформация 4». Ожидается, что его участниками станут 15 000 московских предпринимателей.
31 августа 2018 в 19:57

«В сегменте малого и среднего предпринимательства занято более 2 млн жителей Москвы. Форум «Трансформация» ориентирован прежде всего на них. С одной стороны, это бизнес-интенсив для профессионального роста, а с другой — площадка для обмена опытом, деловых переговоров, презентации своих возможностей, поиска инвесторов и единомышленников. Чуть менее чем за год форум завоевал стабильную аудиторию и стал заметным международным событием для бизнеса. Приглашаю предпринимателей принять в нем участие», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

  • IV бизнес-форум «Трансформация» пройдет в Москве 3 сентября

На «Трансформации 4» выступят знаменитые бизнес-коучи, топ-менеджеры и ведущие эксперты в различных отраслях. Среди спикеров — кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, вице-президент «Сбербанка» Олег Смирнов и многие другие.

Форум включает модули: стратегия и финансы, маркетинг, продажи, упаковка бизнеса, личная эффективность.

Участие в форуме бесплатное, достаточно зарегистрироваться на сайте территориябизнеса.рф.

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