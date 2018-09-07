  • Умный Мультипекарь Redmond: приготовит в один клик!
  • Умный Мультипекарь Redmond: приготовит в один клик!
    Фото: Pixabay.com
Калейдоскоп

Умный Мультипекарь Redmond: приготовит в один клик!

Теперь смартфон нужен не только для общения, но и для приготовления! REDMOND представил необычную новинку — умный Мультипекарь SkyBaker RMB-M657/1S. С его помощью готовить гриль-блюда и выпечку можно в один клик через бесплатное мобильное приложение Ready for Sky.
7 сентября 2018 в 17:41

Книга рецептов
Для умного Мультипекаря в приложение встроена своя книга рецептов, где вы найдете более 50 блюд с указанием калорийности, точным количеством ингредиентов и подробным порядком приготовления. Вам остается только выбрать блюдо и запустить его приготовление в один клик — легко и просто! Приложение подскажет, когда выкладывать ингредиенты на разогретые панели, и оповестит о готовности блюда. Любимые рецепты можно переносить в «Избранное» для быстрого поиска в будущем.

Выпечка на любой вкус
Даже при минимальных навыках в кулинарии вы сможете приготовить в SkyBaker RMB-M657/1S крендели и пончики, голландские и гонконгские вафли, испанский десерт чуррос, вафли по-шведски и любую другую фигурную выпечку. Для этого REDMOND разработал более 40 комплектов пресс-форм.

Разогрев со смартфона
В умном Мультипекаре дополнительно предусмотрены опции разогрева блюд и отложенного старта. Запускать их можно через приложение Ready for Sky. Умный Мультипекарь быстро разогреет остывший пирог и приготовит к нужному времени горячие бургеры или сэндвичи.

Все для комфорта
С приложением Ready for Sky вы будете избавлены от необходимости постоянно находиться на кухне и следить за процессом приготовления в SkyBaker. Завершив приготовление, smart прибор отключится сам — ни выпечка, ни любое другое блюдо не подгорит. Удобно и надежно!

Собери свою мини-пекарню!
Подробности смотрите на сайте.

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