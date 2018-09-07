Умный Мультипекарь Redmond: приготовит в один клик!
Книга рецептов
Для умного Мультипекаря в приложение встроена своя книга рецептов, где вы найдете более 50 блюд с указанием калорийности, точным количеством ингредиентов и подробным порядком приготовления. Вам остается только выбрать блюдо и запустить его приготовление в один клик — легко и просто! Приложение подскажет, когда выкладывать ингредиенты на разогретые панели, и оповестит о готовности блюда. Любимые рецепты можно переносить в «Избранное» для быстрого поиска в будущем.
Выпечка на любой вкус
Даже при минимальных навыках в кулинарии вы сможете приготовить в SkyBaker RMB-M657/1S крендели и пончики, голландские и гонконгские вафли, испанский десерт чуррос, вафли по-шведски и любую другую фигурную выпечку. Для этого REDMOND разработал более 40 комплектов пресс-форм.
Разогрев со смартфона
В умном Мультипекаре дополнительно предусмотрены опции разогрева блюд и отложенного старта. Запускать их можно через приложение Ready for Sky. Умный Мультипекарь быстро разогреет остывший пирог и приготовит к нужному времени горячие бургеры или сэндвичи.
Все для комфорта
С приложением Ready for Sky вы будете избавлены от необходимости постоянно находиться на кухне и следить за процессом приготовления в SkyBaker. Завершив приготовление, smart прибор отключится сам — ни выпечка, ни любое другое блюдо не подгорит. Удобно и надежно!
Собери свою мини-пекарню!
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