Олимп в сердце Кемерова
Если перечислить все отели города Кемерово, то не найдётся такого, который бы сочетал в себе столько преимуществ, как «Олимп-Плаза». Комплексность, доступные цены, образцовый уровень сервиса, выгодное местоположение, авторский дизайн номеров и зон отдыха — все это доступно гостям олимпийского чемпиона среди отелей Кемерова.
«Олимп-Плаза» располагается в самом сердце Кемерова. Авто и ж/д вокзал, достопримечательности, торгово-развлекательные центры — всё это находится в пятиминутной доступности от гостиницы. При необходимости, вам будет организован не только трансфер, но и экскурсии по городу в сопровождении профессионального гида.
Цены на гостиницы в Кемерове варьируются в соответствии с качеством предоставляемых услуг. «Олимп-Плаза» же обеспечивает своих постояльцев комфортом, высоким уровнем сервиса и удовольствием от каждой минуты пребывания в отеле. В Вашем распоряжении четыре типа номеров: «Комфорт одноместный», «Комфорт двухместный», «Полулюкс» и «Люкс Олимп». Wi-Fi, кондиционер, мини-бар, сейф, плазменный телевизор, телефон — столь роскошный минимум есть в каждом номере «Олимп-Плаза».
Позавтракать в отеле можно в любое удобное для Вас время в круглосуточном ресторане «Буфет». Мы создали идеальное место для бизнес-отдыха: банкоматы, комнаты для переговоров, доступ к свежей прессе — всё это находится в здании гостиницы.
Высокий статус «Олимп-Плаза» подтверждают и отзывы на отели Кемерова. Постоянные акции, вежливость и профессионализм персонала, уют в каждом сантиметре гостиницы — вот что сделало её по-настоящему уникальным объектом и подарило любовь постояльцев.
«Олимп-Плаза» — идеальная гостиница для бизнесменов, молодожёнов, артистов и всех тех, кто хочет провести время в комфорте европейского уровня. Вы можете забронировать номер, связавшись с нами по телефону или прямо на сайте. Мы ждём Вас в любое время суток!
Подробности можно узнать на сайте отеля olymp-plaza.ru, а также по телефонам: 8−800−700−73−23, 8-(3842)-779−500.