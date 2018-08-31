  • Олимп в сердце Кемерова
  • Олимп в сердце Кемерова
Калейдоскоп

Олимп в сердце Кемерова

Собираетесь в командировку в столицу Кузбасса? Вам нужен просторный и высокотехнологичный конференц-зал? Хотите организовать небольшой корпоратив в уютном ресторане? Или же просто желаете провести выходные в европейском отеле? «Олимп-Плаза» к вашим услугам! Здесь есть всё: от охраняемой парковки до wi-fi в каждом номере, от конференц-зала и ресторана до номеров класса «Люкс». Заинтригованы? Обо всём по порядку.
31 августа 2018 в 13:22
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Если перечислить все отели города Кемерово, то не найдётся такого, который бы сочетал в себе столько преимуществ, как «Олимп-Плаза». Комплексность, доступные цены, образцовый уровень сервиса, выгодное местоположение, авторский дизайн номеров и зон отдыха — все это доступно гостям олимпийского чемпиона среди отелей Кемерова.

«Олимп-Плаза» располагается в самом сердце Кемерова. Авто и ж/д вокзал, достопримечательности, торгово-развлекательные центры — всё это находится в пятиминутной доступности от гостиницы. При необходимости, вам будет организован не только трансфер, но и экскурсии по городу в сопровождении профессионального гида.


Цены на гостиницы в Кемерове варьируются в соответствии с качеством предоставляемых услуг. «Олимп-Плаза» же обеспечивает своих постояльцев комфортом, высоким уровнем сервиса и удовольствием от каждой минуты пребывания в отеле. В Вашем распоряжении четыре типа номеров: «Комфорт одноместный», «Комфорт двухместный», «Полулюкс» и «Люкс Олимп». Wi-Fi, кондиционер, мини-бар, сейф, плазменный телевизор, телефон — столь роскошный минимум есть в каждом номере «Олимп-Плаза».

Позавтракать в отеле можно в любое удобное для Вас время в круглосуточном ресторане «Буфет». Мы создали идеальное место для бизнес-отдыха: банкоматы, комнаты для переговоров, доступ к свежей прессе — всё это находится в здании гостиницы.

Высокий статус «Олимп-Плаза» подтверждают и отзывы на отели Кемерова. Постоянные акции, вежливость и профессионализм персонала, уют в каждом сантиметре гостиницы — вот что сделало её по-настоящему уникальным объектом и подарило любовь постояльцев.

  • Олимп в сердце Кемерова

«Олимп-Плаза» — идеальная гостиница для бизнесменов, молодожёнов, артистов и всех тех, кто хочет провести время в комфорте европейского уровня. Вы можете забронировать номер, связавшись с нами по телефону или прямо на сайте. Мы ждём Вас в любое время суток!
Подробности можно узнать на сайте отеля olymp-plaza.ru, а также по телефонам: 8−800−700−73−23, 8-(3842)-779−500.

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