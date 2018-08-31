  • Скорость и интеллект: Casio выпустил новую серию хронографов
  • Скорость и интеллект: Casio выпустил новую серию хронографов
  • Скорость и интеллект: Casio выпустил новую серию хронографов
  • Скорость и интеллект: Casio выпустил новую серию хронографов
Калейдоскоп

Скорость и интеллект: Casio выпустил новую серию хронографов

Casio представил новую аналоговую серию хронографов Edifice EFV-560 в спортивном дизайне.
Промо
31 августа 2018 в 13:15
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В Россию прибыли сразу четыре модели этой мужской линейки EVF-560: EFV-560D-1A, EFV-560D-2A, EFV-560D-7A и EFV-560L-1A. Они представлены в разных расцветках: с черным циферблатом и браслетом из нержавеющей стали (EFV-560D-1A), с темно-синим циферблатом и браслетом из нержавеющей стали (EFV-560D-2A) и со светлым циферблатом в тон безеля и браслетом (EFV-560D-7A), а также в классическом черном цвете на ремешке из натуральной кожи (EFV-560L-1A).

Динамичный спортивный дизайн точно передает девиз бренда «Скорость и интеллект». Циферблат каждой модели покрывает прочное минеральное стекло. Стальной корпус с водонепроницаемостью до 10 бар. Отображение даты и секундомер дополняют часы востребованными при ежедневной носке функциями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Механизм: кварцевый хронограф
Водонепроницаемость: 10 бар
Секундомер: точность показаний - 1/100 сек, максимальное время измерения — 30 минут
Функции: отображение времени 24-часовом формате, необрит (специальное покрытие обеспечивает длительное послесвечение в темноте даже после кратковременного нахождения на свету), аккумулятор обеспечивает часы достаточным питанием приблизительно на три года, точность хода от -20 до +20 секунд в месяц
Размеры корпуса: 42 x 50 x 12 мм
Вес: Около 156 граммов

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