Скорость и интеллект: Casio выпустил новую серию хронографов
В Россию прибыли сразу четыре модели этой мужской линейки EVF-560: EFV-560D-1A, EFV-560D-2A, EFV-560D-7A и EFV-560L-1A. Они представлены в разных расцветках: с черным циферблатом и браслетом из нержавеющей стали (EFV-560D-1A), с темно-синим циферблатом и браслетом из нержавеющей стали (EFV-560D-2A) и со светлым циферблатом в тон безеля и браслетом (EFV-560D-7A), а также в классическом черном цвете на ремешке из натуральной кожи (EFV-560L-1A).
Динамичный спортивный дизайн точно передает девиз бренда «Скорость и интеллект». Циферблат каждой модели покрывает прочное минеральное стекло. Стальной корпус с водонепроницаемостью до 10 бар. Отображение даты и секундомер дополняют часы востребованными при ежедневной носке функциями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Механизм: кварцевый хронограф
Водонепроницаемость: 10 бар
Секундомер: точность показаний - 1/100 сек, максимальное время измерения — 30 минут
Функции: отображение времени 24-часовом формате, необрит (специальное покрытие обеспечивает длительное послесвечение в темноте даже после кратковременного нахождения на свету), аккумулятор обеспечивает часы достаточным питанием приблизительно на три года, точность хода от -20 до +20 секунд в месяц
Размеры корпуса: 42 x 50 x 12 мм
Вес: Около 156 граммов