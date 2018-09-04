  • Куда отправиться путешествовать: советы от Дмитрия Маликова
  • Куда отправиться путешествовать: советы от Дмитрия Маликова
Калейдоскоп

Куда отправиться путешествовать: советы от Дмитрия Маликова

Когда возникает непреодолимое желание сменить привычный пейзаж за окном на что-то необыкновенное и прекрасное, самый верный способ — отправиться в турне по неизведанным странам. Один из больших любителей исследовать новые маршруты, композитор, певец, актёр, продюсер и телеведущий Дмитрий Маликов делится свежими впечатлениями о местах, в которых он успел побывать за последние несколько лет.
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4 сентября 2018 в 12:07

Чарующая история древней Турции

На сегодняшний день в Турцию не съездил только ленивый, ведь цена на отдых в этой восточной стране доступна большинству наших соотечественников, а качество обслуживания зачастую сопоставимо с сервисом, как во время дорогих европейских туров.

Если в планах путешественников пляжный отдых не на первом месте, Дмитрий Маликов рекомендует отправляться в Турцию в зимний период, когда на улице уже нет палящего солнца. В это время можно посетить древний город Демре (Мира), где некогда проповедовал и завершил свой земной путь Николай Чудотворец. Вместе с полуразрушенной церковью святого Николая, которая стоит там и по сей день, у посетителей будет возможность осмотреть величественные стены, некогда защищающие Акрополь, греко-римский амфитеатр с уникальной старинной архитектурой, а также склепы с удивительными фасадами и рельефными изображениями, рассказывающими посетителям о земной жизни усопшего. Отдельного внимания заслуживает один из самых крупных крытых рынков в мире — Гран-базар, находящийся в центре Стамбула. На 61 его улице расположены более четырех тысяч лавок, свыше двух тысяч ателье, 18 фонтанов и 12 мечетей. А буквально в километре от него стоит знаменитая Голубая мечеть, которая насчитывает 6 минаретов, вместо привычных четырех. Это монументальное здание считается непревзойденным образцом мировой архитектуры.

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