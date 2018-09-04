Куда отправиться путешествовать: советы от Дмитрия Маликова
Чарующая история древней Турции
На сегодняшний день в Турцию не съездил только ленивый, ведь цена на отдых в этой восточной стране доступна большинству наших соотечественников, а качество обслуживания зачастую сопоставимо с сервисом, как во время дорогих европейских туров.
Если в планах путешественников пляжный отдых не на первом месте, Дмитрий Маликов рекомендует отправляться в Турцию в зимний период, когда на улице уже нет палящего солнца. В это время можно посетить древний город Демре (Мира), где некогда проповедовал и завершил свой земной путь Николай Чудотворец. Вместе с полуразрушенной церковью святого Николая, которая стоит там и по сей день, у посетителей будет возможность осмотреть величественные стены, некогда защищающие Акрополь, греко-римский амфитеатр с уникальной старинной архитектурой, а также склепы с удивительными фасадами и рельефными изображениями, рассказывающими посетителям о земной жизни усопшего. Отдельного внимания заслуживает один из самых крупных крытых рынков в мире — Гран-базар, находящийся в центре Стамбула. На 61 его улице расположены более четырех тысяч лавок, свыше двух тысяч ателье, 18 фонтанов и 12 мечетей. А буквально в километре от него стоит знаменитая Голубая мечеть, которая насчитывает 6 минаретов, вместо привычных четырех. Это монументальное здание считается непревзойденным образцом мировой архитектуры.
Союз двух норвежских стихий: воды и воздуха Читать далее
Очаровательная Норвегия ежегодно притягивает в свои края толпы туристов, мечтающих увидеть старинные памятники архитектуры, посетить заповедные фьорды и испытать магическое удовольствие от вида полярных ночей. «В этой стране для каждого вида отдыха существует свое идеальное время. Например, с июня по сентябрь всегда открыт сезон рыбалки и яхтинга, с ноября по март можно смело отправляться на горнолыжный склон, прихватив с собой лыжи или сноуборд, а в июне и июле — легко стать свидетелем белых ночей. Мы же решили приехать сюда весной, чтобы вдоволь насладиться красотами этой уникальной части света», — рассказал читателями Дмитрий Маликов. «Кстати, неизменный спутник каждой нашей поездки — карта American Express Русского Стандарта, которая позволяет беспроцентно снимать наличные за границей, получать доступ в бизнес-залы по всему миру, начислять баллы за бронирование отелей и оплату авиабилетов, а также предоставляет еще много дополнительных привилегий».
Две достопримечательности, наиболее запомнившиеся Дмитрию при тогдашнем визите в Норвегию — это береговой маяк Линдеснес и природный объект Язык Тролля. «Маяк Линдеснес не функционировал более 20 лет и лишь в 1725 году проплывающие мимо моряки увидели свет, исходящий прямиком из каменных стен здания. В 90-ые годы сооружение было отреставрировано, а на первом этаже открылся тематический музей, который также используется как культурный центр», — говорит певец. «Второе место — каменный выступ на горе «Язык Тролля» — получил столь экстравагантное название за счет оригинальности своей формы. Здешний экскурсовод поведал нам, что около пятисот лет назад от скалы откололся громадный кусок, который застыл в горизонтальном положении. Форма этого осколка сильно напоминает большой язык, который ассоциируется у местных жителей с языком популярного норвежского мифического персонажа», — объяснил Маликов.
Романтика уединенных парижских кварталов
Mieux vaut tard que jamais — что в переводе с французского означает «Лучше поздно, чем никогда»: так французы говорят о путешественниках, впервые посетивших Париж. И действительно, прожить жизнь, не побывав в столь романтичном месте — более чем опрометчиво. Ведь город, являющийся столицей искусства, моды и страстных поцелуев, никак не может оставаться в стороне.
«Мое тесное знакомство с Парижем началось еще в конце 2010 года, когда я выступал со своим шоу Symphonic Mania в знаменитом Дворце конгрессов. С тех пор приезжал сюда не раз и успел отметить несколько хороших мест для отдыха. Не буду предлагать подниматься на Эйфелеву башню, смотреть картины во всемирно известном Лувре, гулять по Люксембургскому саду и устраивать шоппинг на Елисейских полях — все это сделает любой турист и без моей наводки. Приезжайте сюда осенью, когда Париж наиболее очарователен в своем проявлении, и обязательно познакомьтесь с аутентичным местом Монмартр. Объясню, чем меня привлек именно этот квартал, который по совместительству является самой высокой точкой столицы. Здесь любой гость сможет ощутить дух старого города, наполненный творческой атмосферой и тихим уютным укладом жизни. Сверните в уединенные улочки и впитайте в себя историю настоящего Монмартра XX века. Очень советую при этом обратиться к услугам профессионального гида — благодаря нему совершаемый поход станет еще более информативным» — рекомендует Дмитрий Маликов.
Таинство подводного царства на Мальдивах
В представлении многих, Мальдивы — настоящий рай на земле, открывающий взору путников пляжи неземной красоты, острова из рекламы шоколадного батончика, экзотическую природу и ласковые воды Индийского океана. Действительно, этот факт трудно оспорить! Однако не всем туристам посчастливилось побывать в наиболее сокровенных уголках этой чудесной республики.
Дмитрий Маликов посетил Мальдивы летом 2014 года. По словам шоумена, больше всего ему запомнились солнечные дни, проведенные на водной вилле. «Такие виллы закрепляются на сваях и располагаются непосредственно над участками бирюзовой лагуны», — рассказывает певец. «Нигде в жизни не доводилось мне больше видеть столь завораживающего подводного мира, как на Мальдивах. Коралловые рифы самых причудливых форм и расцветок, сотни разновидностей рыб, моллюски, мурены, морские ежи, редкие виды черепах и даже акулы — все это я имел честь наблюдать в непосредственной близости от себя, при погружении с аквалангом. Те волшебные мгновения подарили мощный заряд сил, что в дальнейшем воплотилось в моем творчестве: все-таки почти 30 лет на сцене обязывают артиста постоянно искать для себя новые источники вдохновения».
Для более активных путешественников Дмитрий Маликов советует полетать на гидросамолете или наведаться в город Мале — столицу Мальдив, где можно посетить Национальный музей, Старую Пятничную мечеть, а также запастись провиантом на местном рыбном рынке. Для того чтобы в столь людных местах не попасть в неприятную ситуацию певец настоятельно рекомендует брать с собой пополняемую предоплаченную карту, например, от Банка Русский Стандарт, которая позволит надежно сохранить деньги, лежащие на основных картах — зарплатной, кредитной и дебетовой.