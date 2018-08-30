  • Subafest 2018 пройдет в Москве 15 сентября
  • Subafest 2018 пройдет в Москве 15 сентября
  • Subafest 2018 пройдет в Москве 15 сентября
  • Subafest 2018 пройдет в Москве 15 сентября
  • Subafest 2018 пройдет в Москве 15 сентября
Калейдоскоп

Subafest 2018 пройдет в Москве 15 сентября

Традиционный и уже ставший легендарным праздник Subafest состоится 15 сентября в Москве на территории стадиона «Открытие Арена», станция метро «Спартак». Мероприятие станет одним из основных автомобильных событий года как для поклонников бренда Subaru, так и для тех, кто просто любит хорошие автомобили. В этом году фестиваль посвящен 60-летию первой модели марки — Subaru 360.
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30 августа 2018 в 13:39

Гостям мероприятия будет предложена обширная программа, состоящая из нескольких тематических блоков.

Первый блок посвящён истории Subaru и становлению ДНК бренда. Гости смогут познакомиться с особенностями первых моделей и принять участие в активностях, с помощью которых погрузятся в мир аналоговых развлечений, чтобы начать познавать мир технологий с чистого листа.

Второй блок расскажет об успехах Subaru на гоночных трассах и инженерных решениях, которые применялись в чемпионских автомобилях.

О современных технологиях и инновационных решениях расскажет инженерный блок, где можно будет познакомиться с актуальным модельным рядом и основными технологическими решениями Subaru.

Гости фестиваля смогут пройти тест-драйв всего модельного ряда Subaru. Регистрация на тест-драйв осуществляется на мероприятии.

Одной из основных новинок Subaru на российском рынке является система помощи водителю EyeSight и на Subafest 2018 каждый, кому небезразлична безопасность на дороге, сможет ознакомиться с принципами её работы.

В течение всего дня для маленьких посетителей будет работать игровая зона с развлечениями, аниматорами и детской школой вождения.

Гвоздем программы показательных выступлений станет уникальный научный эксперимент — проезд Subaru WRX STI по неньютоновской жидкости — смеси воды и крахмала, вязкость которой зависит от градиента скорости. Вязкость жидкости увеличивается пропорционально силе воздействия на нее, а при легких и медленных воздействиях жидкость обладает свойствами воды.

Что: Subarufest-2018
Когда: 15 сентября, с 11.00 до 19.00
Адрес: станция метро «Спартак», Волоколамское шоссе, вл. 67, территория парковки стадиона «Открытие Арена».
Вход свободный.

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