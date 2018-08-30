Subafest 2018 пройдет в Москве 15 сентября
Гостям мероприятия будет предложена обширная программа, состоящая из нескольких тематических блоков.
Первый блок посвящён истории Subaru и становлению ДНК бренда. Гости смогут познакомиться с особенностями первых моделей и принять участие в активностях, с помощью которых погрузятся в мир аналоговых развлечений, чтобы начать познавать мир технологий с чистого листа.
Второй блок расскажет об успехах Subaru на гоночных трассах и инженерных решениях, которые применялись в чемпионских автомобилях.
О современных технологиях и инновационных решениях расскажет инженерный блок, где можно будет познакомиться с актуальным модельным рядом и основными технологическими решениями Subaru.
Гости фестиваля смогут пройти тест-драйв всего модельного ряда Subaru. Регистрация на тест-драйв осуществляется на мероприятии.
Одной из основных новинок Subaru на российском рынке является система помощи водителю EyeSight и на Subafest 2018 каждый, кому небезразлична безопасность на дороге, сможет ознакомиться с принципами её работы.
В течение всего дня для маленьких посетителей будет работать игровая зона с развлечениями, аниматорами и детской школой вождения.
Что: Subarufest-2018
Когда: 15 сентября, с 11.00 до 19.00
Адрес: станция метро «Спартак», Волоколамское шоссе, вл. 67, территория парковки стадиона «Открытие Арена».
Вход свободный.