Насладитесь кантонской кухней вместе с LN Garden Hotel в Китае
Происходящая из провинции Гуандун, кантонская кухня также известна как кухня Юэ или кухня Гуандуна. Она является одной из восьми кулинарных традиций Китая. Это наиболее распространенный вид китайской кухни во всём мире, так как большинство китайцев, которые иммигрировали на Запад, были именно из Гуандуна.
Ресторан Peach Blossom отеля LN Garden является одним из лучших кантонских ресторанов в городе. Прекрасный вид на пышные зеленые лужайки, отмеченные наградами классические кантонские блюда и вежливое обслуживание — Peach Blossom предлагает местным жителям и туристам лучшие блюда региона. Благодаря хорошему климату и обильным осадкам кантонская кухня может похвастаться разнообразием качественных продуктов. Шеф-повар ресторана Peach Blossom Барнетт Вен известен инновационными рецептами, которые представляют собой идеальное сочетание традиционных и современных методов приготовления пищи.
Гуанчжоу с древних времен является торговым портом, что оказало влияние на кухню в заимствовании и адаптации к местной кулинарной традиции лучших международных рецептов. Учитывая акцент, который делают в кантонской кухне на свежесть пищи, пропаривание является одним из приоритетных методов ее приготовления, так как сохраняет все полезные качества продуктов. Помимо них кантонская кухня также известна другими кулинарными методами, такими как обжарка и тушение.
Стремление сохранить естественный вкус — одна из отличительных особенностей кантонской кухни, однако ни одна кухня не обходится без приправ. Наиболее широко используемые соусы включают в себя соус хойсин, устричный соус, сливовый соус, кисло-сладкий соус и соевый соус. Благодаря удачному сочетанию мягких специй, сладких соусов и свежих ингредиентов кантонские повара готовят множество вкуснейших блюд. Посетите ресторан Peach Blossom и отведайте аутентичное меню кантонской кухни в элегантной обстановке.
Дополнительную информацию о ресторане и отеле можно получить в официальном представительстве отеля в России и странах СНГ SEA Company.