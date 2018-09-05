Ваш дворец на Крите: Minoan Palace
Прошлое Крита окутано мифами о минотавре, героях и богах. Кое-что известно вполне достоверно — например, что за тысячу лет до нашей эры (!) жители острова Крит возводили великолепные дворцы с бассейнами и искусными мозаиками.
Мастерство древних зодчих ожило в стенах «Минойского дворца» — Minoan Palace, новой виллы отеля Elounda Mare. Если вам хочется проникнуться атмосферой роскошного Крита — это самое правильное место!
Здесь четыре спальни (самая большая 76м²!), в каждой — ванная комната и гардеробная. Гостиная и столовая плавно переходят в веранду, где можно переждать самые жаркие часы дня.
Хочется искупаться? На территории виллы, в саду, есть просторный бассейн с морской водой, а при желании можно отправиться на пляж — вилла стоит прямо на морском берегу.
Вы когда-нибудь занимались фитнесом с видом на Эгейское море? Из окон фитнесс-зала в вилле открываются захватывающие дух панорамы.
Вилла может быть объединена с номером Minoan Royalty Suite с одной спальней и частным подогреваемым бассейном.
Здесь вас ожидает нега и покой, которые так ценили в античности! Не случайно в исторической вилле (на месте которой и построен Minoan Palace), останавливались знаменитые гости, включая бывшего греческого премьера Андреаса Папандреу, экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена и знаменитой на всю планету Донателлу Версаче.
Приветственный бокал шампанского и другие приятные сюрпризы от отеля на протяжении всего времени пребывания — на Крите есть всё для идеального отдыха.
Узнать больше об отеле и забронировать номер можно на официальном сайте Elounda Mare.