  • Ваш дворец на Крите: Minoan Palace
  • Ваш дворец на Крите: Minoan Palace
  • Ваш дворец на Крите: Minoan Palace
Калейдоскоп

Ваш дворец на Крите: Minoan Palace

Знаменитый критский отель Elounda Mare представляет новую виллу — Minoan Palace: её двери уже открыты для первых гостей!
5 сентября 2018 в 12:41
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Прошлое Крита окутано мифами о минотавре, героях и богах. Кое-что известно вполне достоверно — например, что за тысячу лет до нашей эры (!) жители острова Крит возводили великолепные дворцы с бассейнами и искусными мозаиками.

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Мастерство древних зодчих ожило в стенах «Минойского дворца» — Minoan Palace, новой виллы отеля Elounda Mare. Если вам хочется проникнуться атмосферой роскошного Крита — это самое правильное место!

Здесь четыре спальни (самая большая 76м²!), в каждой — ванная комната и гардеробная. Гостиная и столовая плавно переходят в веранду, где можно переждать самые жаркие часы дня.

Хочется искупаться? На территории виллы, в саду, есть просторный бассейн с морской водой, а при желании можно отправиться на пляж — вилла стоит прямо на морском берегу.


Вы когда-нибудь занимались фитнесом с видом на Эгейское море? Из окон фитнесс-зала в вилле открываются захватывающие дух панорамы.

Вилла может быть объединена с номером Minoan Royalty Suite с одной спальней и частным подогреваемым бассейном.

Здесь вас ожидает нега и покой, которые так ценили в античности! Не случайно в исторической вилле (на месте которой и построен Minoan Palace), останавливались знаменитые гости, включая бывшего греческого премьера Андреаса Папандреу, экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена и знаменитой на всю планету Донателлу Версаче.

Приветственный бокал шампанского и другие приятные сюрпризы от отеля на протяжении всего времени пребывания — на Крите есть всё для идеального отдыха.

Узнать больше об отеле и забронировать номер можно на официальном сайте Elounda Mare.

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