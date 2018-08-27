World Fashion Holidays — реалити-шоу на вилле
Съемочная и продюсерская команда канала приезжает в самые интересные и значимые места для отдыха по всему миру и располагается на большой вилле в течение месяца. В этот раз мы посетим Канны, Монако, Сен-Тропе (на Лазурном побережье будем отдыхать с 5−12 сентября) и Миконос (12−26 сентября).
Вилла также открыта для гостей: представители всевозможных брендов, компаний, а также звезды и блогеры смогут приехать в гости на виллу WFC и получить услугу съемки рекламного или имиджевого ролика. Режиссером съемок выступит Генеральный продюсер WFC, а сами ролики в дальнейшем будут транслироваться на канале. В реалити-шоу WFC Holidays также войдут бекстейджи съемок и, конечно же, все самое интересное из процесса пребывания гостей на виллах.
В эфир шоу будет выходить с сентября по ноябрь 2018.
Новый проект канала — это абсолютно новый формат съемок, полезный networking и совмещение приятного с полезным для тех, кому важно развивать свой бизнес и заявить о себе. Узнать обо всем подробнее можно на сайте телеканала World Fashion Channel.