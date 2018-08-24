«Буханка» в праздничном наряде: легенде русского автопрома — 60!
452. Цифры, не требующие расшифровки. От «шестидесятников» до детей «нулевых» — всем известен индекс старой доброй «Буханки», ныне классического коммерческого автомобиля УАЗ. Уже давно не просто автомобиля, а неотъемлемой части нашей истории. На протяжении шести десятилетий «Буханка» сопровождает жизни миллионов соотечественников. Автомобиль вне времени. Проходимый, универсальный, неприхотливый и при этом с максимально простой конструкцией. Да это же автомат Калашникова из мира машин! Кажется, легендарная «Буханка не устареет никогда. Ее близкий каждому россиянину образ остается таким же родным много лет, хотя она меняется и по-прежнему отвечает потребностям каждой новой эпохи.
Полноприводная «Буханка», «Трудяга», «Санитарка» более полувека служит людям. Сохранив конструкцию 60-х годов, «Буханка» является незаменимым средством передвижения не только в российских регионах, но даже в странах Ближнего и Дальнего зарубежья. Народная любовь к «Буханке» поистине повсеместна в разных уголках мира. В России машину ценят за универсальность и сверхпроходимость. В Японии восхищаются её внешним видом и брутальностью. А молодежь использует харизматичную модель в качестве средства самовыражения.
В честь 60-летия легендарной модели Ульяновский автомобильный завод выпустил юбилейную спецверсию «Буханки» в особом праздничном «наряде».
Крыша автомобиля окрашена в глянцевый белый цвет, который прекрасно сочетается с благородным серо-зеленым цветом кузова «Буханки» и придает облику автомобиля современный и в то же время торжественный вид. Читать далее
Уникальную внешность автомобиля прекрасно дополняют белые 16-дюймовые диски, подчеркивая стильный облик народной легенды. Ещё одна особенность спецверсии — единый ключ всех дверей и замка зажигания, новые ручки дверей, раздвижные форточки салона. Сиденья автомобиля выполнены из практичной ткани с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой, что обеспечивает им повышенную износостойкость при любых условиях эксплуатации. Также из дополнительных опций предусмотрен подогрев передних сидений.
Помимо этого, в отличие от серийных автомобилей юбилейная «Буханка» оборудована неразрезными мостами «Спайсер», которые усиливают конструкцию и повышают проходимость. Также для покорения бездорожья задний мост оборудован принудительной блокировкой дифференциала.
А еще юбилейную «Буханку» отличает эксклюзивный шильд - это один из самых ярких логотипов за всю историю завода, представляющий собой кольцо с вставкой серебристых букв УАЗ и годом старта производства «Буханки», а по бокам с обеих сторон — стилизованные крылья красного и темно-синего цвета.
Стоимость юбилейной «Буханки» составит 757 700 рублей. Официальные продажи стартовали в июле.