Калейдоскоп

«Буханка» в праздничном наряде: легенде русского автопрома — 60!

Ульяновский автозавод выпустил к 60-летнему юбилею «Буханки» специальную версию легендарного автомобиля.
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24 августа 2018 в 17:08
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  • «Буханка» в праздничном наряде: легенде русского автопрома — 60!

452. Цифры, не требующие расшифровки. От «шестидесятников» до детей «нулевых» — всем известен индекс старой доброй «Буханки», ныне классического коммерческого автомобиля УАЗ. Уже давно не просто автомобиля, а неотъемлемой части нашей истории. На протяжении шести десятилетий «Буханка» сопровождает жизни миллионов соотечественников. Автомобиль вне времени. Проходимый, универсальный, неприхотливый и при этом с максимально простой конструкцией. Да это же автомат Калашникова из мира машин! Кажется, легендарная «Буханка не устареет никогда. Ее близкий каждому россиянину образ остается таким же родным много лет, хотя она меняется и по-прежнему отвечает потребностям каждой новой эпохи.

Полноприводная «Буханка», «Трудяга», «Санитарка» более полувека служит людям. Сохранив конструкцию 60-х годов, «Буханка» является незаменимым средством передвижения не только в российских регионах, но даже в странах Ближнего и Дальнего зарубежья. Народная любовь к «Буханке» поистине повсеместна в разных уголках мира. В России машину ценят за универсальность и сверхпроходимость. В Японии восхищаются её внешним видом и брутальностью. А молодежь использует харизматичную модель в качестве средства самовыражения.

В честь 60-летия легендарной модели Ульяновский автомобильный завод выпустил юбилейную спецверсию «Буханки» в особом праздничном «наряде».

  • «Буханка» в праздничном наряде: легенде русского автопрома — 60!

Крыша автомобиля окрашена в глянцевый белый цвет, который прекрасно сочетается с благородным серо-зеленым цветом кузова «Буханки» и придает облику автомобиля современный и в то же время торжественный вид. Читать далее

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