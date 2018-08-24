  • Шоу «Невероятные истории» на телеканале «ЧЕ!»
  • Шоу «Невероятные истории» на телеканале «ЧЕ!»
    Егор Пирогов, ведущий нового шоу
Калейдоскоп

Шоу «Невероятные истории» на телеканале «ЧЕ!»

Наша жизнь не так скучна и обыденна, как может показаться. Иногда реальность преподносит сюрпризы — невероятные истории, способные удивить даже скептика и заядлого путешественника.
Промо
24 августа 2018 в 17:34
19

Телеканал «ЧЕ!» запустил шоу «Невероятные истории». Ведущий программы Егор Пирогов находит людей в разных уголках нашей необъятной планеты и рассказывает их невероятные истории.

Это фантастические случаи, совершенно невозможные и неправдоподобные. Только все они произошли на самом деле — с обычными людьми и в реальной жизни.

Егор Пирогов, ведущий шоу «Невероятные истории»:
«Я как никто другой знаю, что такое экстремальные ситуации. Я несколько лет вел программу, где проверял на себе самые чудовищные ритуалы и профессии. Я бился с быком на корриде, разминировал настоящие минные поля. Эти испытания позволили мне оценить ту размеренную жизнь, которой мы живем сейчас.

Программа «Невероятные истории» напомнила мне, насколько ценна семья, тишина, домашний уют. Лучше смотреть на невероятные истории со стороны, что мы и предлагаем сделать нашим телезрителям».

  • Шоу «Невероятные истории» на телеканале «ЧЕ!»
    Егор Пирогов, ведущий нового шоу

Тоже интересно

Видео: Горнолыжник выжил после падения с 500-метрового склона

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Российские и немецкие физики открыли тайну пирамиды Хеопса
Российские и немецкие физики открыли тайну пирамиды Хеопса
Тоже интересно
Добро и зло с научной точки зрения
Добро и зло с научной точки зрения
Спецпроект
За каждым патриотом стоит своя история
За каждым патриотом стоит своя история