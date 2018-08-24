Шоу «Невероятные истории» на телеканале «ЧЕ!»
Телеканал «ЧЕ!» запустил шоу «Невероятные истории». Ведущий программы Егор Пирогов находит людей в разных уголках нашей необъятной планеты и рассказывает их невероятные истории.
Это фантастические случаи, совершенно невозможные и неправдоподобные. Только все они произошли на самом деле — с обычными людьми и в реальной жизни.
Егор Пирогов, ведущий шоу «Невероятные истории»:
«Я как никто другой знаю, что такое экстремальные ситуации. Я несколько лет вел программу, где проверял на себе самые чудовищные ритуалы и профессии. Я бился с быком на корриде, разминировал настоящие минные поля. Эти испытания позволили мне оценить ту размеренную жизнь, которой мы живем сейчас.
Программа «Невероятные истории» напомнила мне, насколько ценна семья, тишина, домашний уют. Лучше смотреть на невероятные истории со стороны, что мы и предлагаем сделать нашим телезрителям».