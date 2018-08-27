Автопробег по писательским усадьбам
Если вы хотите за два дня увидеть все писательские усадьбы в Тульской и Орловской областях, выезжать придется рано утром, чтобы к полудню попасть в первую точку назначения — малоизвестное Покровское в Тульской области, где жила сестра Льва Толстого, Мария Николаевна. Усадьба Покровское находится в 10 километрах от поселка Чернь, но добраться до нее не так-то просто: одинокий домик спрятался среди полей и холмов, и дорога к нему едва различима среди пышной растительности. К счастью, на Volkswagen Caddy можно уверенно и без опаски преодолеть и глубокие лужи, оставшиеся после недавнего ливня; и проехать, аккуратно лавируя, между поваленными грозой деревьями, и пересечь поле, заросшее высокой травой до пояса, и, наконец, подъехать к одинокому домику на берегу речки Снежедь по выложенным осколками шифера узким колеям.
Вместительность салона Volkswagen Caddy Maxi позволяет с комфортом разместиться дружной компании из семи человек или поехать в отпуск большой семьей, ведь за спинками второго ряда сидений у Caddy находится третий ряд. При необходимости всегда есть возможность полноценно переночевать в автомобиле, не опасаясь проснуться с ломотой во всем теле от неудобного полусидячего положения.
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Наш маршрут пролегал через десяток значимых для литературы мест: это и вышеупомянутое Покровское, и село Тургенево с музеем, посвященным жизни и творчеству писателя, и утопающий в зелени Бежин луг, где вот-вот, как в рассказе, появятся мальчишки-пастухи. Доехали мы и до усадьбы Никольское-Вяземское (в одноименном селе) — родового имения Льва Николаевича Толстого по отцу. Деревянные усадьбы, старинные церкви, тенистые липовые аллеи — мы не могли оторвать взгляда (и объективов фотоаппаратов) от антуража дворянских усадеб. Весь наш внушительный багаж — и пузатые рюкзаки пятерых человек, и фотоаппараты, и даже кейс с квадрокоптером (с помощью которого получились особо впечатляющие снимки) с легкостью поместились в Caddy Maxi, где даже за третьим рядом сидений остается достаточно свободного пространства для вещей.
Второй день был посвящен экскурсии по Орлу, где мы переезжали от одного музея к другому по следам великих русских писателей, посещению родового имения Фета — Клейменово, и поездке в Мценск, где каждое здание может рассказать свою историю (а некоторые и вовсе могут говорить цитатами из лесковской «Леди Макбет Мценского уезда»). После, невзирая на разразившуюся грозу, мы отправились в усадьбу Спасское-Лутовиново, где вырос Иван Сергеевич Тургенев, где воображали себя героями «Дворянского гнезда», гуляя по уединенным аллеям в парке.
Несмотря на то, что немалую часть путешествия нам пришлось провести в автомобиле, никакого дискомфорта это не доставило: Volkswagen Caddy Maxi будто создан для путешествий большими компаниями. В спинках сидений среднего ряда смонтированы удобные столики, поэтому в дороге можно не только устроить перекус, но и поработать с ноутбуком. Зарядить устройства при этом можно от розетки в водительской зоне, разъемов в задней части центрального подлокотника и стенке багажного отсека — бороться за пауэрбанки тоже не придется. Даже при тридцатиградусной жаре «за бортом», в салоне царила приятная прохлада: дополнительные дефлекторы обдува на центральном ряду, предназначенные для пассажиров позади, превратили машину в спасительное убежище после долгих прогулок под палящим солнцем.
Этот литературный автопробег убедил нас в том, что в старинных писательских усадьбах оживают персонажи давно прочитанных произведений, заставляя нас вспомнить и заново пережить знакомые сюжеты. А Volkswagen Caddy Maxi, будто настоящая машина времени, переносил нас от тургеневских повестей к стихотворениям и другим произведениям, ни разу не позволив усомниться в своей надежности.