Калейдоскоп

Автопробег по писательским усадьбам

Делимся впечатлениями от литературного уикенда — поездки по целой плеяде писательских усадеб. С просторным и надежным Volkswagen Caddy Maxi наше путешествие превратилось в комфортный и познавательный автопробег.
27 августа 2018 в 18:12
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  • Александр Никулин
    Александр Никулин

Если вы хотите за два дня увидеть все писательские усадьбы в Тульской и Орловской областях, выезжать придется рано утром, чтобы к полудню попасть в первую точку назначения — малоизвестное Покровское в Тульской области, где жила сестра Льва Толстого, Мария Николаевна. Усадьба Покровское находится в 10 километрах от поселка Чернь, но добраться до нее не так-то просто: одинокий домик спрятался среди полей и холмов, и дорога к нему едва различима среди пышной растительности. К счастью, на Volkswagen Caddy можно уверенно и без опаски преодолеть и глубокие лужи, оставшиеся после недавнего ливня; и проехать, аккуратно лавируя, между поваленными грозой деревьями, и пересечь поле, заросшее высокой травой до пояса, и, наконец, подъехать к одинокому домику на берегу речки Снежедь по выложенным осколками шифера узким колеям.

  • Усадьба Покровское — имение сестры Льва Толстого. Фото: Вадим Разумов
  • Фото: Вадим Разумов

Вместительность салона Volkswagen Caddy Maxi позволяет с комфортом разместиться дружной компании из семи человек или поехать в отпуск большой семьей, ведь за спинками второго ряда сидений у Caddy находится третий ряд. При необходимости всегда есть возможность полноценно переночевать в автомобиле, не опасаясь проснуться с ломотой во всем теле от неудобного полусидячего положения.

  • Александр Никулин
    Александр Никулин
    Усадьба Клейменово — родовое имение поэта Афанасия Фета.
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