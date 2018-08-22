Защитить остров Клиппертон: новая миссия Oris
Остров Клиппертон — самая изолированная в мире территория. Этот необитаемый атолл находится в Восточной тропической зоне, известной как ETP, примерно в 1100 км к югу от оконечности полуострова Байа, расположенного на западном побережье Мексики. Ближайшая к острову земля находится на расстоянии 945 км.
Несмотря на свою удалённость, принадлежащий Франции остров и его уникальная экосистема находятся под угрозой из-за незаконного коммерческого рыболовства и загрязнения окружающей среды. Его воды являются очень важным миграционным коридором для некоторых видов акул и местом обитания видов животных, находящихся на грани исчезновения.
В начале этого года компания Oris объявила о спонсорской поддержке научной экспедиции на Клиппертон, организованной специализирующейся на подводных съёмках командой N2Pix под руководством Мишеля Лабрека и Жюли Уиме из Канады. При поддержке Oris группа учёных и защитников природы совершила 80-часовое путешествие на Клиппертон на корабле с целью повышения осведомлённости общества о жизненно важной роли этого места в миграции некоторых видов акул. Участники экспедиции работают над сбором данных, чтобы совершенствовать существующие теории миграции акул, а также быстрее добиться устойчивых изменений для сохранения экосистемы в районе Клиппертона.
Oris выпускает новую ограниченную серию дайверских часов Oris Clipperton Limited Edition, созданных на основе модели Aquis. Часть средств от продажи 2000 экземпляров пойдёт на защиту океана в рамках запланированных инициатив. В прошлом году французское правительство учредило вокруг атолла 12-мильную морскую охраняемую территорию, но цель состоит в том, чтобы расширить её границы до 100 морских миль и придать району Клиппертон статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Часы Oris Clipperton Limited Edition — дань уважения красоте атолла и самоотверженной работе Мишеля Лабрека и Жюли Уиме. В синем градиентном циферблате часов повторяется цвет воды, окружающей атолл, где глубина достигает 60 метров сразу за его пределами. Корпус часов из нержавеющей стали диаметром 43,5 мм. водостоек до 30 атм. / 300 метров. Привинченная задняя крышка корпуса декорирована рельефным изображением очертаний острова Клиппертон, также на ней указаны его географические координаты.
Часы обладают тем же списком высокофункциональных характеристик, которыми славятся модели коллекции Oris Aquis. Автоматический механизм оснащён окошком указателя даты и центральной секундной стрелкой с кружком, отмеченным люминофором Super- LumiNova®. Это крайне важная деталь, обязательная для того, чтобы могли получить статус дайверских, по ней определяется, функционируют ли часы под водой и насколько можно доверять тому, какое время показывается часами. Вращающийся в одном направлении дайверский ободок оснащён чёрным керамическим кольцом с 60-минутной шкалой.
Часы Oris Clipperton Limited Edition — следующий шаг в стремлении Oris внести свой вклад в сохранение Мирового океана и принести перемены к лучшему. Они дополняют появившуюся прежде ограниченную серию часов, выпущенную в партнёрстве с Фондом восстановления кораллов и сохранения акул Pelagios Kakunjá.
«Мы гордимся нашими традициями швейцарского часового искусства, а также качеством наших часов, — говорит председатель Совета директоров Oris, Ульрих В. Герцог. — Но мы так же усердно, если не более страстно, работаем над тем, чтобы сделать наш мир лучше, и в частности, внести свой вклад в сохранение Мирового океана. Мы создаём часы для дайверов с 1960-х и потому ощущаем непосредственную связь с подводным миром. Часы Clipperton Limited Edition стали в полной мере отражением нашей приверженности усилиям по сохранению Мирового океана и концепции изменения ситуации к лучшему #changeforthebetter».