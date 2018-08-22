  • Остров Клиппертон
    Остров Клиппертон
  • Oris Clipperton Limited Edition
    Oris Clipperton Limited Edition
Калейдоскоп

Защитить остров Клиппертон: новая миссия Oris

Швейцарская часовая компания Oris продолжает свою миссию по сохранению Мирового океана.
Промо
22 августа 2018 в 17:52
225

Остров Клиппертон — самая изолированная в мире территория. Этот необитаемый атолл находится в Восточной тропической зоне, известной как ETP, примерно в 1100 км к югу от оконечности полуострова Байа, расположенного на западном побережье Мексики. Ближайшая к острову земля находится на расстоянии 945 км.

Несмотря на свою удалённость, принадлежащий Франции остров и его уникальная экосистема находятся под угрозой из-за незаконного коммерческого рыболовства и загрязнения окружающей среды. Его воды являются очень важным миграционным коридором для некоторых видов акул и местом обитания видов животных, находящихся на грани исчезновения.

В начале этого года компания Oris объявила о спонсорской поддержке научной экспедиции на Клиппертон, организованной специализирующейся на подводных съёмках командой N2Pix под руководством Мишеля Лабрека и Жюли Уиме из Канады. При поддержке Oris группа учёных и защитников природы совершила 80-часовое путешествие на Клиппертон на корабле с целью повышения осведомлённости общества о жизненно важной роли этого места в миграции некоторых видов акул. Участники экспедиции работают над сбором данных, чтобы совершенствовать существующие теории миграции акул, а также быстрее добиться устойчивых изменений для сохранения экосистемы в районе Клиппертона.

Oris выпускает новую ограниченную серию дайверских часов Oris Clipperton Limited Edition, созданных на основе модели Aquis. Часть средств от продажи 2000 экземпляров пойдёт на защиту океана в рамках запланированных инициатив. В прошлом году французское правительство учредило вокруг атолла 12-мильную морскую охраняемую территорию, но цель состоит в том, чтобы расширить её границы до 100 морских миль и придать району Клиппертон статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Защитить остров Клиппертон: новая миссия Oris

Читать далее

Тоже интересно

В Гвадалахаре разрешили заниматься сексом на улице

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Только сейчас ученым удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника
Только сейчас ученым удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника
Тоже интересно
Где находится самый маленький обитаемый остров в мире
Где находится самый маленький обитаемый остров в мире
Спецпроект
За каждым патриотом стоит своя история
За каждым патриотом стоит своя история