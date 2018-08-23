Калейдоскоп

По следам русских классиков

Чтобы встретиться с персонажами многих выдающихся произведений русских писателей «вживую», достаточно просто поехать в путешествие по усадьбам и историческим городам Тульской и Орловской областей. Именно так мы и поступили с победителями конкурса от Nat-geo.ru и Storytel, отправившись в большой литературный фототур.
Текст и фото: Вадим Разумов
23 августа 2018 в 12:31
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  • По следам русских классиков

Тест, который редакция «National Geographic Россия» составила совместно с библиотекой аудиокниг Storytel, проверил широкую эрудицию подписчиков в самых разных сферах: физика, лингвистика, анатомия, история и многие другие. Среди тех, кто верно ответил на все 10 вопросов, мы разыграли суперприз — поездку по писательским усадьбам. Программа была насыщенная: победители конкурса оживили в памяти рассказы Тургенева, увидели пейзажи, вдохновлявшие Фета, прошлись по следам бунинских персонажей и ощутили уют родовых усадеб из «Войны и мира».

Первым пунктом в нашей литературной поездке значилась усадьба Покровское в Тульской области — именно там жила сестра Льва Толстого, Мария Николаевна. И хотя сейчас от богатой некогда усадьбы остался лишь один маленький домик — места там все столь же живописные. Среди зеленого простора выделяются кремово-розовые стены флигеля, в котором волонтеры бережно собрали все то, что нашли во время раскопок и восстановления дома. Над рекой Снежедью по утрам поднимаются туманы, а пожарный колокол на яблоне звонит штормовое предупреждение во время порывов свежего ветра.

  • В усадьбе Покровское жила сестра Льва Толстого, Мария Николаевна.
  • Изразцовая печь, старые книги и царящая вокруг тишина — простой, но очаровывающий быт в усадьбе Покровское.

Также мы ловили вдохновение в парке Ивана Тургенева в его семейной усадьбе Спасском-Лутовиново, где мшистая земля скрадывает звуки шагов, любовались просторами Бежина Луга и гуляли по стопам писателя в Орле. В нашей коллекции воспоминаний оказались несколько памятников Тургеневу и музей в селе Тургенево на месте бумажной фабрики, которую построил некогда отец писателя.

  • Памятник И.С. Тургеневу в селе Тургенево.
  • Памятник И.С. Тургеневу в городе Мценск.
  • Усадьба Спасское-Лутовиново — родовое имение И.С. Тургенева во Мценском районе Орловской области.
  • Бежин луг.

Посетили мы и усадьбу Клейменово — родовое имение Афанасия Фета, где умиротворенную тишину нарушает лишь шелест листвы плакучих ив, печально склонившихся вокруг церкви, где находится семейный склеп поэта. Читать далее

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