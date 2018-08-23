По следам русских классиков
Тест, который редакция «National Geographic Россия» составила совместно с библиотекой аудиокниг Storytel, проверил широкую эрудицию подписчиков в самых разных сферах: физика, лингвистика, анатомия, история и многие другие. Среди тех, кто верно ответил на все 10 вопросов, мы разыграли суперприз — поездку по писательским усадьбам. Программа была насыщенная: победители конкурса оживили в памяти рассказы Тургенева, увидели пейзажи, вдохновлявшие Фета, прошлись по следам бунинских персонажей и ощутили уют родовых усадеб из «Войны и мира».
Первым пунктом в нашей литературной поездке значилась усадьба Покровское в Тульской области — именно там жила сестра Льва Толстого, Мария Николаевна. И хотя сейчас от богатой некогда усадьбы остался лишь один маленький домик — места там все столь же живописные. Среди зеленого простора выделяются кремово-розовые стены флигеля, в котором волонтеры бережно собрали все то, что нашли во время раскопок и восстановления дома. Над рекой Снежедью по утрам поднимаются туманы, а пожарный колокол на яблоне звонит штормовое предупреждение во время порывов свежего ветра.
Также мы ловили вдохновение в парке Ивана Тургенева в его семейной усадьбе Спасском-Лутовиново, где мшистая земля скрадывает звуки шагов, любовались просторами Бежина Луга и гуляли по стопам писателя в Орле. В нашей коллекции воспоминаний оказались несколько памятников Тургеневу и музей в селе Тургенево на месте бумажной фабрики, которую построил некогда отец писателя.
Посетили мы и усадьбу Клейменово — родовое имение Афанасия Фета, где умиротворенную тишину нарушает лишь шелест листвы плакучих ив, печально склонившихся вокруг церкви, где находится семейный склеп поэта. Читать далее
Наслаждались первыми яблоками в толстовской усадьбе Никольское-Вяземское и сошлись во мнении, что здешняя тенистая липовая аллея, в зелени которой играют солнечные зайчики, пробивающиеся сквозь густую листву, — самая красивая в Центральной России, и она наверняка бы понравилась Ивану Бунину. Сама усадьба стала прообразом имения Отрадного, семейного гнезда Ростовых в «Войне и мире». Стоит там и дуб, в три обхвата — как и требуется по всем сказочным канонам. По местной легенде, это — брат того самого знаменательного дуба, который видел князь Болконский на пути к Ростовым.
Мы часами бродили по старинному, но израненному войнами Орлу, где чудом сохранились островки великой культуры. Тургенев, Фет, Толстой — эти и многие другие имена здесь если не высечены на старинных фасадах, то точно витают в воздухе. Перед нами открыли свои двери удивительные литературные музеи, где можно было узнать о жизни авторов и даже послушать, как Бунин читает одно из своих стихотворений.
А в старинном Мценске среди модерновых зданий вполне ощутимо витал дух той самой леди Макбет, описанной Лесковым.
Наш фототур стал полноценным погружением не только в атмосферу, но и в страницы старых книг. Освежить давно прочитанное в своей памяти помогло приложение Storytel, с которым каждый из нас мог вспомнить сюжет «Отцов и детей» или заново услышать любимые новеллы бунинских «Темных аллей» и другие произведения талантливых авторов, вышедших из Тульской и Орловской губерний.