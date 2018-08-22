Калейдоскоп

Ваш дом на краю земли

Туристов Мурманской области ждет по-настоящему уникальный отдых. Где еще они могут найти снег восемь месяцев в году и сфотографироваться с заполярными страусами?
22 августа 2018 в 11:25
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  • Ваш дом на краю земли

Зима в Заполярье ― долгая, но мягкая. Снег выпадает в октябре, лежит больше восьми месяцев в году и радует своей белизной.

Край легко покоряет сердца тех, кто любит зимний отдых. Бескрайние снежные просторы, северное сияние, прозрачный лед бесчисленных озер и великолепие заснеженных гор ― где еще турист сможет найти такие пейзажи? Сюда приезжают за настоящими зимними забавами: катанием на горных и беговых лыжах, сноуборде и снегоходах, оленях и хаски. Любое путешествие по Кольскому полуострову обязательно должно включать в себя посещение Териберки, расположенной на побережье Ледовитого океана. Ну и конечно же, заветная мечта многих людей — это увидеть своими глазами и запечатлеть на камеру удивительное природное явление — северное сияние. Кольский полуостров является тем самым местом, где его можно наблюдать с конца августа по апрель.

А летом туристов ждет не менее уникальное природное явление, одно из чудес Арктики — Полярный День. Полярным днем считается период, когда Солнце не заходит за горизонт дольше одних суток. Во время полярного дня Солнце может не опускаться за горизонт на протяжении многих дней, а описывать круг вдоль линии горизонта. Такое природное явление присущее только заполярному кругу.

  • Ваш дом на краю земли

Это время как нельзя лучше подходит для популярного в России времяпровождения — рыбалки. Рыбалка на Кольском полуострове является особенной, ведь здесь сотни быстрых порожистых рек и более 110 тысяч больших и малых озер, а здешний климат способствует изобилию северной экологически чистой рыбы.

Рыбаки, испытавшие азарт рыбалки в реках и прибрежных водах полуострова, морской рыбалки в Баренцевом море, и почувствовавшие неповторимое очарование суровой северной природы, непременно влюбляются в нее навсегда и при первой возможности снова возвращаются в наш край — край фьордов. Читать далее

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