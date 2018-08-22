Ваш дом на краю земли
Зима в Заполярье ― долгая, но мягкая. Снег выпадает в октябре, лежит больше восьми месяцев в году и радует своей белизной.
Край легко покоряет сердца тех, кто любит зимний отдых. Бескрайние снежные просторы, северное сияние, прозрачный лед бесчисленных озер и великолепие заснеженных гор ― где еще турист сможет найти такие пейзажи? Сюда приезжают за настоящими зимними забавами: катанием на горных и беговых лыжах, сноуборде и снегоходах, оленях и хаски. Любое путешествие по Кольскому полуострову обязательно должно включать в себя посещение Териберки, расположенной на побережье Ледовитого океана. Ну и конечно же, заветная мечта многих людей — это увидеть своими глазами и запечатлеть на камеру удивительное природное явление — северное сияние. Кольский полуостров является тем самым местом, где его можно наблюдать с конца августа по апрель.
А летом туристов ждет не менее уникальное природное явление, одно из чудес Арктики — Полярный День. Полярным днем считается период, когда Солнце не заходит за горизонт дольше одних суток. Во время полярного дня Солнце может не опускаться за горизонт на протяжении многих дней, а описывать круг вдоль линии горизонта. Такое природное явление присущее только заполярному кругу.
Это время как нельзя лучше подходит для популярного в России времяпровождения — рыбалки. Рыбалка на Кольском полуострове является особенной, ведь здесь сотни быстрых порожистых рек и более 110 тысяч больших и малых озер, а здешний климат способствует изобилию северной экологически чистой рыбы.
Рыбаки, испытавшие азарт рыбалки в реках и прибрежных водах полуострова, морской рыбалки в Баренцевом море, и почувствовавшие неповторимое очарование суровой северной природы, непременно влюбляются в нее навсегда и при первой возможности снова возвращаются в наш край — край фьордов. Читать далее
Когда бы вы не решили посетить заполярный край— зимой, весной, летом или осенью — помните, в отеле «Park Inn by Radisson Полярные Зори» Вас всегда ждут приветливый персонал, безупречный сервис и комфорт.
Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» является первым международным отелем в столице Заполярья. Отель идеально расположен в центральной части города Мурманска с превосходным видом на Кольский залив, вблизи от театров, банков, научных институтов, ледового дворца, музеев и городского выставочного центра.
Помимо отличного сервиса и удобного расположения отель ценят еще и за очень вкусные завтраки. Богатый выбор блюд из качественных продуктов зарядит энергией и хорошим настроением на весь день. Поужинать стоит в ресторане «Полярные Зори», где гостям предлагают отведать блюда европейской и арктической кухни.
Для тех, кто привык совмещать приятное с полезным, отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» предлагает шесть многофункциональных залов с профессиональным оборудованием и современной мебелью, вместимостью от 6 до 200 человек. Питание участников мероприятия обеспечит ресторан «Полярные Зори»: от простых кофе-брейков до масштабных банкетов.
Мурманск — город моряков, и множество деталей в городе указывают на это. В кафе «Якорь» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» также чувствуется морская тематика. Стены заведения украшены фотографиями известного мурманского путешественника и фотографа В. Василевского.
В разработке меню для кафе «Якорь» принимал участие шеф-повар московского отеля «Radisson Blu Шереметьево» Bern Kirsch. Одновременно господин Kirsch является региональным шеф-поваром и отвечает за все отели Radisson в Восточной Европе и России. При этом в меню кафе «Якорь», конечно же, тоже использованы мотивы северной морской Арктической тематики. Поэтому чашечка ароматного кофе с бруснично-морошковым десертом будет отличным завершающим аккордом путешествия в Мурманск на край земли. Недаром девиз отеля: «Ваш Дом на Краю Земли»!