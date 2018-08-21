  • Живой фольклор: о чём поет «Рунара»
  • Живой фольклор: о чём поет «Рунара»
Калейдоскоп

Живой фольклор: о чём поет «Рунара»

Народные мотивы на новый лад, унисон старинных и современных инструментов — вот что такое «Рунара».
21 августа 2018 в 20:07

Песни-сказки в славянском стиле, баллады в духе средневековья, фолк-рок, шаманские напевы, этно-транс, авторские произведения, стилизованные под народный фольклор — звучание и стиль «Рунары» легко узнать.

Музыкальная группа «Рунара» образовалась в 2017 году в Барнауле и уже успела поучаствовать в различных музыкальных этнических фестивалях России и получить положительные отзывы зрителей. Сейчас группа работает над записью дебютного альбома.

  • Живой фольклор: о чём поет «Рунара»


Участники проекта «Рунара» считают фольклор бесценным наследием разных народов и культур. Однако традиция не стоит на месте: новые стили и современные инструменты обогащают её.

Группа унаследовала своё название от мифической богини, о которой бытует множество преданий. Вот одно из них:

«Шум горной реки, шепот деревьев и пение птиц звучали в долине древних духов, оберегавших богиню Рунару. Под лунным сиянием, когда дикие звери ложились спать, накрывала она своим туманным покровом высокие горы, в которых жил народ, почитавший её.


В честь Рунары люди устраивали праздники, играли на различных музыкальных инструментах, слагали песни о драконах, живших когда-то очень давно, о вечных странниках и шаманских танцах их предков, о воинственных северных людях, бороздивших по морям на крепких ладьях. И каждое утро солнце освещало тёплыми лучами долину, продолжая свой путь по земле и рассказывая легенды о прекрасной богине Рунаре».

  • Живой фольклор: о чём поет «Рунара»

В составе группы:

Алевтина Баталова: флейты, варганы, диджериду, гитара, автор песен и музыки.

Владимир Костырев: гитара, автор музыки.

Евгений Кулик: перкуссия, барабаны, варганы.

Дмитрий Воротников: бас-гитара.

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