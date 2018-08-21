Живой фольклор: о чём поет «Рунара»
Песни-сказки в славянском стиле, баллады в духе средневековья, фолк-рок, шаманские напевы, этно-транс, авторские произведения, стилизованные под народный фольклор — звучание и стиль «Рунары» легко узнать.
Музыкальная группа «Рунара» образовалась в 2017 году в Барнауле и уже успела поучаствовать в различных музыкальных этнических фестивалях России и получить положительные отзывы зрителей. Сейчас группа работает над записью дебютного альбома.
Участники проекта «Рунара» считают фольклор бесценным наследием разных народов и культур. Однако традиция не стоит на месте: новые стили и современные инструменты обогащают её.
Группа унаследовала своё название от мифической богини, о которой бытует множество преданий. Вот одно из них:
«Шум горной реки, шепот деревьев и пение птиц звучали в долине древних духов, оберегавших богиню Рунару. Под лунным сиянием, когда дикие звери ложились спать, накрывала она своим туманным покровом высокие горы, в которых жил народ, почитавший её.
В честь Рунары люди устраивали праздники, играли на различных музыкальных инструментах, слагали песни о драконах, живших когда-то очень давно, о вечных странниках и шаманских танцах их предков, о воинственных северных людях, бороздивших по морям на крепких ладьях. И каждое утро солнце освещало тёплыми лучами долину, продолжая свой путь по земле и рассказывая легенды о прекрасной богине Рунаре».
В составе группы:
Алевтина Баталова: флейты, варганы, диджериду, гитара, автор песен и музыки.
Владимир Костырев: гитара, автор музыки.
Евгений Кулик: перкуссия, барабаны, варганы.
Дмитрий Воротников: бас-гитара.