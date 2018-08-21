Ароматерапия как путь к себе
Ароматерапия имеет глубокую историю и корнями уходит в далекие времена: влияние запахов на человека изучали в древнем Китае и Индии, Египте и Риме. Аромат влияет непосредственно на лимбическую систему головного мозга, которая отвечает за мотивацию, настроение, побуждение. Также запахи воздействуют на эндокринную, пищеварительную и половую системы.
Однако отыскать качественные эфирные масла не так-то просто: в большинстве случаев то, что мы покупаем, представляет собой синтетические аналоги, которые не только отличаются по запаху, но и не несут в себе уникальных лечебных свойств. Но не все так печально. Чтобы найти натуральное эфирное масло, не обязательно ехать в экзотические страны. В России есть производители, которые не только выпускают натуральные эфирные масла, но и делают это с умом, ведь ароматерапия — это настоящая наука, постигнув которую можно открыть для себя новый мир.
Эфирные масла компании МиКо состоят только из натуральных компонентов и подлежат строжайшему контролю. В линейке МиКо представлено более 40 стопроцентно натуральных эфирных масел. Чтобы было проще определиться с выбором, каждый аромат сопровождается подробным описанием полезных свойств и способов применения. Например, ванна с эфирным маслом лаванды поможет побороть депрессию и справиться с бессонницей, а в борьбе с целлюлитом пригодится масло грейпфрута.
Для любителей экспериментов есть подсказки по сочетаемости: жасмин отлично подходит к апельсину, а иланг-иланг составит прекрасную пару бергамоту. Так, можно создать свою неповторимую композицию на любой вкус.
Спектр действия эфирных масел очень разнообразен, поэтому при правильном подходе можно найти как натуральное лекарство от мигрени, так и расслабляющий бальзам для ванны. Сомневаться в эффекте не приходится, поскольку в описании эфирных масел МиКо вы не найдёте ни одного синтетического составляющего: компания заботится как о здоровье и комфорте покупателей, так и об окружающей среде, поэтому использует только стопроцентно натуральные ингредиенты.