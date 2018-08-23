Iron Gate Hotel: машина времени в центре Праги
Iron Gate Hotel & Suites — это эксклюзивный отель, расположенный в историческом центре Старого города Праги, на туристическом пешеходном маршруте рядом со знаменитой Староместской площадью с Пражскими Курантами.
Роскошный бутик-отель в самом центре Праги предлагает путешественникам во времени 48 уникальных номеров и люксов. Номера расположены в здании XIV века, которое было тщательно реконструировано и оснащено всеми современными высококлассными удобствами, сохранив при этом оригинальную отделку, а вместе с ней — непередаваемую атмосферу. Этот проект был номинирован и награжден как одна из лучших исторических реконструкций в Праге в 2003 году.
Красивое здание, расположенное в уютном внутреннем дворике, безусловно, является одной из скрытых жемчужин Праги. Большинство номеров и люксов украшены оригинальными фресками XIV века или деревянными расписными потолками, которые были тщательно отремонтированы и в настоящее время являются уникальными достопримечательностями отеля.
Все номера уникальны — приезжайте и не один раз, чтобы насладиться атмосферой, захватывающей дух. В некоторых королевских люксах есть целых две ванные комнаты и джакузи. Все номера отеля предназначены для некурящих гостей — нельзя забывать об исторической ценности интерьеров. Вне зависимости от того, приехали вы отдохнуть или вашей целью является деловая поездка — побалуйте себя и позвольте нам относиться к вам, как к королевской семье.
Даже трапез в отеле гарантируют королевскую: в ресторане Hotel Deer Restaurant натуральные продукты под руководством шеф-повара Иржи Эберля будут появляться на вашем столе в различных искусных комбинациях сезонных ингредиентов.
История Читать далее
Нынешнее название здания «Iron Gate House» было задокументировано еще в 1519 году. Готический комплекс был реконструирован в 16 веке. В период барокко и классицизма к зданию добавили лоджии и балконы, однако наиболее заметной особенностью осталась башня, которая значительно выше, чем дома вокруг.
Во время реконструкции были обнаружены высокие готические стропила 1380 года, а также северная торцовая стена с узким высоким окном. Все это сохранилось для того, чтобы вы почувствовали вокруг себя дыхание истории.
Вызывает восхищение и старинный паркет, частично сохранившиеся оригинальные перила, исторические двери и ряд других примечательных особенностей; например, маленькие окна различных размеров и форм или ниши и альковы, которые придают пространству оригинальный колорит. Можно любоваться фасадами, которые буквально недавно были восстановлены с рядом художественных деталей.
Подробности ищите на сайте отеля.