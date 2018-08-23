  • Iron Gate Hotel: машина времени в центре Праги
  • Iron Gate Hotel: машина времени в центре Праги
Калейдоскоп

Iron Gate Hotel: машина времени в центре Праги

В отеле Iron Gate Hotel & Suites вам откроются роскошные средневековые интерьеры, и ваша поездка в Чехию превратится в настоящее путешествие во времени.
23 августа 2018 в 14:30

Iron Gate Hotel & Suites — это эксклюзивный отель, расположенный в историческом центре Старого города Праги, на туристическом пешеходном маршруте рядом со знаменитой Староместской площадью с Пражскими Курантами.

Роскошный бутик-отель в самом центре Праги предлагает путешественникам во времени 48 уникальных номеров и люксов. Номера расположены в здании XIV века, которое было тщательно реконструировано и оснащено всеми современными высококлассными удобствами, сохранив при этом оригинальную отделку, а вместе с ней — непередаваемую атмосферу. Этот проект был номинирован и награжден как одна из лучших исторических реконструкций в Праге в 2003 году.

Красивое здание, расположенное в уютном внутреннем дворике, безусловно, является одной из скрытых жемчужин Праги. Большинство номеров и люксов украшены оригинальными фресками XIV века или деревянными расписными потолками, которые были тщательно отремонтированы и в настоящее время являются уникальными достопримечательностями отеля.

  • Iron Gate Hotel: машина времени в центре Праги

Все номера уникальны — приезжайте и не один раз, чтобы насладиться атмосферой, захватывающей дух. В некоторых королевских люксах есть целых две ванные комнаты и джакузи. Все номера отеля предназначены для некурящих гостей — нельзя забывать об исторической ценности интерьеров. Вне зависимости от того, приехали вы отдохнуть или вашей целью является деловая поездка — побалуйте себя и позвольте нам относиться к вам, как к королевской семье.

Даже трапез в отеле гарантируют королевскую: в ресторане Hotel Deer Restaurant натуральные продукты под руководством шеф-повара Иржи Эберля будут появляться на вашем столе в различных искусных комбинациях сезонных ингредиентов.

  • Iron Gate Hotel: машина времени в центре Праги

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