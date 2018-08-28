Курорт на острове мечты: Kandaya
Каким вы представляете себе идеальный отдых?
Может, начать день с йоги, после завтрака сыграть партию в теннис или побросать мяч на баскетбольном поле?
А может, исследовать чистые голубые воды на байдарках, покататься на водных лыжах или отправиться в круиз до близлежащего острова Малапаскуа на моторных лодках?
Потом можно приготовить барбекю на пляже, надеть акваланг и прогуляться в коралловом саду, отправиться на массаж или спа-салон, а после ужина заказать по коктейлю и любоваться закатом.
Курорт Kandaya — это 22 обособленных садика, пляжные и океанские виллы, некоторые из которых — даже с собственными частными бассейнами.
Это место оценят все: и те, кто любит солнечные ванны и негу, и те, кто предпочитает отдыхать активно. Помимо водных видов спорта и фитнеса, в Kandaya есть редкая возможность пройти курс верховой езды прямо на курорте! И подростков, и их родителей будут учить опытные наездники. Кстати, дети также могут поучиться декоративно-прикладному искусству, что весьма весело и познавательно.
18 современных номеров и люксов с живописными видами на море, и 22 уединенные виллы с окнами, выходящими на сад и пляж: где остановитесь? Выбор за вами!
В ресторане Kusina все блюда готовят исключительно из местных продуктов местного происхождения — и местные повара придирчиво отбирают только самое лучшее.
Kandaya Resort чудесно подойдёт для любого праздника: от юбилея и дня рождения до свадьбы. Все хлопоты возьмёт на себя менеджер, а официанты накроют стол прямо на пляже или под сенью пальм.
Kandaya вошел в рейтинг TripAdvisor top Traveler’s Choice и получил оценку 9 из 10 в отзывах гостей на Booking.com. Курорт также был отмечен как один из лучших люксовых курортов в Себу и вошел в топ-10 самых романтичных курортов на юго-востоке Азии по версии журнала Singapore Tatler.
Забронировать номер на сайте kandayaresort.com или по адресу info@kandayaresort.com, а также в соцсетях отеля:
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