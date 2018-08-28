Republika: фитнес будущего в настоящем
Сеть фитнес-клубов Republika поможет вам создать идеальные пропорции тела и отлично отдохнуть с пользой для здоровья и красоты.
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28 августа 2018 в 12:40
Отличительная черта клуба — индивидуальный подход к каждому посетителю, где каждый сможет насладиться располагающей к спорту и отдыху атмосферой. Стильное оформление клубов, динамичная музыка — все это способствует прекрасному настроению и мотивирует на достижение результата.
А в этом вам помогут квалифицированные инструкторы тренажерного зала и групповых программ, которых в Republika представлено более пятидесяти.
А еще:
• кафе со спортивным (и невероятно) вкусным питанием;
• финская сауна;
• настольный теннис;
• массажный салон;
• солярий;
• зона бокса;
• бассейн;
• и многое другое.
Узнайте больше на официальном сайте Republika.