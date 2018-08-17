Калейдоскоп

Фотопарад в Угличе: как это было

Рассказываем об итогах Международного фестиваля фотографии, который прошел в Угличе уже в двенадцатый раз.
17 августа 2018 в 12:59
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  • Фотопарад в Угличе: как это было
    Фото: Наталья Макарова

В этом году «Фотопарад» прошёл с рекордным размахом: на фестиваль прибыло более 800 фотолюбителей и профессионалов из 40 городов и 7 стран: России, Украины, Молдовы, Дании, Казахстана, Германии, Белоруссии. Приехали фотоклубы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Липецка, Белгорода, Малоярославца, Алма-аты.

С 1 по 5 августа в Угличе прошли 11 фотовыставок — и в их числе, например:

• проект известного документального фотографа Дмитрия Маракова #Черновик

• фотовыставка фотожурналиста Игоря Гаврилова

• проекты творческой лаборатории Аллы Мировской и академии «Фотографика»

• выставка финалистов конкурса «Точка на карте. Возможность будущего».

Теме фотоклубного движения было посвящено несколько мероприятий в программе фестиваля, a самым главным событием стал «Вернисаж фотоклубов», на котором коллективы смогли показать свои работы.

  • Фотопарад в Угличе: как это было
    Фото: Сергей Шандин

На выставке были и работы мэтров отечественной фотографии. В экспозиции участвовал недавно созданный фотоклуб «А-2», в который входят такие известные авторы, как Игорь Гаврилов, Максим Мармур, Владимир Вяткин и их ученики. По итогам проведения вернисажа фотоклубу «А-2» была присуждена особая отметка жюри за профессионализм и высокий уровень работ.

Первое место занял фотоклуб из Казахстана «Тая».

Второе — фотоклуб «СОВА», Москва, созданный выпускниками факультета фотожурналистики МГУ.

Третье место занял фотоклуб «Иллюминатор», при Аэрокосмическом Университете им. В.А. Каковкина.

В рамках фестиваля прошло больше 90 мероприятий, в том числе: 24 лекции, 36 мастер-классов.

В течение пяти фестивальных дней прошли лекции по четырем направлениям:

• Фотожурналистика,

• Современная фотография,

• Школа фотографии,

• Классики фотографии.

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