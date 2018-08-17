Фотопарад в Угличе: как это было
В этом году «Фотопарад» прошёл с рекордным размахом: на фестиваль прибыло более 800 фотолюбителей и профессионалов из 40 городов и 7 стран: России, Украины, Молдовы, Дании, Казахстана, Германии, Белоруссии. Приехали фотоклубы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Липецка, Белгорода, Малоярославца, Алма-аты.
С 1 по 5 августа в Угличе прошли 11 фотовыставок — и в их числе, например:
• проект известного документального фотографа Дмитрия Маракова #Черновик
• фотовыставка фотожурналиста Игоря Гаврилова
• проекты творческой лаборатории Аллы Мировской и академии «Фотографика»
• выставка финалистов конкурса «Точка на карте. Возможность будущего».
Теме фотоклубного движения было посвящено несколько мероприятий в программе фестиваля, a самым главным событием стал «Вернисаж фотоклубов», на котором коллективы смогли показать свои работы.
На выставке были и работы мэтров отечественной фотографии. В экспозиции участвовал недавно созданный фотоклуб «А-2», в который входят такие известные авторы, как Игорь Гаврилов, Максим Мармур, Владимир Вяткин и их ученики. По итогам проведения вернисажа фотоклубу «А-2» была присуждена особая отметка жюри за профессионализм и высокий уровень работ.
Первое место занял фотоклуб из Казахстана «Тая».
Второе — фотоклуб «СОВА», Москва, созданный выпускниками факультета фотожурналистики МГУ.
Третье место занял фотоклуб «Иллюминатор», при Аэрокосмическом Университете им. В.А. Каковкина.
В рамках фестиваля прошло больше 90 мероприятий, в том числе: 24 лекции, 36 мастер-классов.
В течение пяти фестивальных дней прошли лекции по четырем направлениям:
• Фотожурналистика,
• Современная фотография,
• Школа фотографии,
• Классики фотографии.
Как научиться видеть цвет в фотографии? Как правильно снимать вне студии — и как работать с моделью? Как не запутаться в юридических вопросах об авторских правах?
Этим и другим вопросам посвятили лекции и семинары мастера фотографии и амбассадоры крупных брендов.
В этом году участники смогли воспользоваться бесплатной арендой фототехники от брендов Olympus, Panasonic, Manfrotto, LensPen. В Доме кино «Россия» была развернута фотостудия Profoto, а вечером каждый желающий мог принять участие в Freezlight party от компании Olympus.
В дни фестиваля было проведено более 15 блиц-конкурсов. Главный блиц-конкурс в этом году был посвящен туристическим возможностям Углича. Тема «Добро пожаловать, турист! » предлагала авторам найти наиболее интересные для посетителей города особенности Углича.
Первое место в этом конкурсе заняла Пипченко Стефания, с проектом «Углич на память», рассказывающим о сувенирах, которые приобрели туристы в память о городе. Призом для автора стала экшен-камера Olympus TG-Tracker.
В последний день фестиваля, 5 августа, были подведены итоги всех блиц-конкурсов и результаты конкурса «Точка на карте. Возможность будущего». На конкурс было прислано больше 2 000 заявок, общее количество присланных фотографий — более 5 000 кадров. В жюри конкурса вошли мастера и кураторы XII фестиваля «Фотопарад в Угличе» 2018.
Обсуждение окончательных результатов прошло в дни фестиваля и вызвало оживленную дискуссию среди мастеров. Экспертам было непросто найти решение, с которым бы полностью согласился каждый член жюри, поэтому решено было добавить в результаты конкурса специальный диплом «Отмечено мастерами». Он достался фотографу Сергею Шандину за фотографии «Пентакль» и «В старом порту».
При подсчете очных голосов Гран-при и приз от официального партнера фестиваля ком фотокамеру Olympus OM-D EM-10 Mark III получила серия белорусского фотографа Татьяны Ткачевой «Сезоны Веры», в которой она рассказывает биографию 91-летней женщины через содержимое ее платяного шкафа.
«Сезоны Веры» — это история про обычную женщину, которая живёт в небольшом белорусском городе. Мы с Верой познакомились случайно. После короткого общения сразу стало понятно, что где-то здесь есть история. На протяжении нескольких месяцев я приезжала к Вере домой, оставалась у нее ночевать. Мы много разговаривали. Изначально я документировала ее жизнь: снимала, как она готовит еду, молится, пьет таблетки, ходит в магазин. Потом поняла, что это не про Веру, и я хочу сказать совершенно о другом. Вера любит красивые наряды. В шкафу много платьев, которые хранят историю не только ее жизни и семьи, но историю целой эпохи. Так появилась идея простого визуального решения, которое лучше всего подходит для этой серии. В итоге получилась многослойная история не только о жизни самой Веры, но и о том отрезке времени, в котором она жила и продолжает жить. История про Веру — это история о том, что есть в каждом из нас».
Полностью серию можно посмотреть здесь.
Валерий Мельников, куратор конкурса «Точка на карте. Возможность будущего»:
«Я считаю, что мы с членами жюри увидели большое количество достойных и интересных работ высокого уровня. Качество работ присылаемых на конкурс с каждым годом становиться выше и мы этому рады. Что касается итогов конкурса. Тема этого года-Возможность будущего. Она очень широкая. Каждый человек может вложить в нее свой собственный смысл, то что ему близко, то что его волнует. Для меня главное, это ценность каждой человеческой жизни, это уважение и любовь, это вера».
Подробнее о том, как проходил фестиваль, можно прочитать на сайте «Фотопарада».
XII «Фотопарад в Угличе» завершился, но уже этой осенью планируется открытие уличной фотовыставки работ, присланных на конкурс «Точка на карте», зимой начнется прием работ на конкурс «Точка на карте. 2019», весной 2019 года пройдет «Эхо Фотопарада». В следующий раз фестиваль состоится летом 2019 года, 7 по 11 августа.