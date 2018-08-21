Снова на экране: Джек Райан и часы Hamilton в черном облачении
Hamilton, снискавший репутацию кинематографического бренда — его часы «снялись» уже в более чем 450 фильмах, начиная с 1932 года, — сегодня завоевывает позиции и в сериалах, распространяемых посредством потоковых видеосервисов. 31 августа сериал «Джек Райан» появится на платформе Prime Video. Благодаря потоковому видеосервису, насчитывающему более 100 миллионов подписчиков по всему миру, персонаж серии романов Тома Клэнси завоюет новую аудиторию.
Приняв эстафету у предшествовавших ему коллег с мировым именем, Джон Красински стал очередным актером, воплотившим на экране образ Джека Райна — «героя поневоле», придуманного писателем Томом Клэнси. Неизменным спутником Джека будут часы Hamilton Khaki Field Auto Chrono в монохромном черном исполнении. Эта высокопрочная модель в брутальном стиле, готовая к любым испытаниям, воплощает собой богатое военное прошлое бренда Hamilton.
Часы с корпусом диаметром 42 мм из нержавеющей стали с PVD-покрытием, которое обеспечивает прекрасную защиту от истирания, царапин и появления ржавчины, полностью оформлены в черном цвете и идеально дополняют облик известного киноперсонажа. Джек может спокойно положиться на эту модель с эксклюзивным автоматическим механизмом швейцарского производства H-21, располагающим запасом хода 60 часов и функциями хронографа и индикации даты и дня недели. Часы удобно сидят на запястье благодаря надежному черному каучуковому ремешку в спортивном стиле.
С такими часами Джек Райан точно не будет терять время, спасая мир.