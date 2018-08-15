  • «Единственный простой день был вчера»: представляем новинку в Navy SEAL Collection
  • «Единственный простой день был вчера»: представляем новинку в Navy SEAL Collection
  • «Единственный простой день был вчера»: представляем новинку в Navy SEAL Collection
  • «Единственный простой день был вчера»: представляем новинку в Navy SEAL Collection
  • «Единственный простой день был вчера»: представляем новинку в Navy SEAL Collection
  • «Единственный простой день был вчера»: представляем новинку в Navy SEAL Collection
  • «Единственный простой день был вчера»: представляем новинку в Navy SEAL Collection
  • «Единственный простой день был вчера»: представляем новинку в Navy SEAL Collection
  • «Единственный простой день был вчера»: представляем новинку в Navy SEAL Collection
Калейдоскоп

«Единственный простой день был вчера»: представляем новинку в Navy SEAL Collection

В 2018 году компания Luminox выпустила часы серии Navy SEAL 3580 — последнее поколение коллекции-бестселлера Navy SEAL, вдохновленной элитным боевым подразделением ВМС США.
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15 августа 2018 в 12:57
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US Navy SEAL, или «Морские котики» — основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США, входящее в элиту боевых подразделений планеты. Основные ценности «Морских котиков» включают обязательство никогда не отступать и в любых обстоятельствах предпринимать всё возможное для спасения товарищей по оружию.

В часах серии 3580 Luminox старается воплотить тот же самый дух, обращаясь к лозунгу US Navy SEAL — «Единственный простой день был вчера», который можно интерпретировать как стремление к тому, чтобы в каждый день работать ещё упорнее, чем в предыдущий. Бойцы Navy SEAL постоянно стремятся выйти за пределы возможного в своих тренировках, подвергаясь воздействию суровых условий как на суше, так и на море, а также четырёхчасового сна и самой изнурительной погоды. В условиях, когда две трети личного состава увольняются или сдаются из-за боли или усталости, только самые устойчивые разумом, телом и духом добиваются права получить статус бойца Navy SEAL.

  • «Единственный простой день был вчера»: представляем новинку в Navy SEAL Collection

Конструкция часов серии 3580 существенно модернизирована с тем, чтобы они могли противостоять самым суровым условиям использования. Лозунг «морских котиков» начертан на циферблате модели XS.3581.EY.F, что сможет вдохновить тех, кто наденет эти часы на запястье, собираясь упорно прорываться к своей цели и преодолевать любые сложности на своем пути. На тренировке в тренажёрном зале или же на работе вы всегда будете готовы дойти до предела своих возможностей, компанию в этом вам составят разнообразные, но неизменно привлекательные часы новой серии с циферблатами, выполненными в милитаристских оттенках, начиная от армейского зелёного до тёмно-синего, угольно-чёрного либо полностью чёрного, актуального более чем когда-либо ранее.

Часы серии 3580 оснащаются ремешками различных типов, включая настоящие каучуковые ремешки и тканые ремешки натовского стиля — и те, и другие известны своей долговечностью. Читать далее

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