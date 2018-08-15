«Единственный простой день был вчера»: представляем новинку в Navy SEAL Collection
US Navy SEAL, или «Морские котики» — основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США, входящее в элиту боевых подразделений планеты. Основные ценности «Морских котиков» включают обязательство никогда не отступать и в любых обстоятельствах предпринимать всё возможное для спасения товарищей по оружию.
В часах серии 3580 Luminox старается воплотить тот же самый дух, обращаясь к лозунгу US Navy SEAL — «Единственный простой день был вчера», который можно интерпретировать как стремление к тому, чтобы в каждый день работать ещё упорнее, чем в предыдущий. Бойцы Navy SEAL постоянно стремятся выйти за пределы возможного в своих тренировках, подвергаясь воздействию суровых условий как на суше, так и на море, а также четырёхчасового сна и самой изнурительной погоды. В условиях, когда две трети личного состава увольняются или сдаются из-за боли или усталости, только самые устойчивые разумом, телом и духом добиваются права получить статус бойца Navy SEAL.
Конструкция часов серии 3580 существенно модернизирована с тем, чтобы они могли противостоять самым суровым условиям использования. Лозунг «морских котиков» начертан на циферблате модели XS.3581.EY.F, что сможет вдохновить тех, кто наденет эти часы на запястье, собираясь упорно прорываться к своей цели и преодолевать любые сложности на своем пути. На тренировке в тренажёрном зале или же на работе вы всегда будете готовы дойти до предела своих возможностей, компанию в этом вам составят разнообразные, но неизменно привлекательные часы новой серии с циферблатами, выполненными в милитаристских оттенках, начиная от армейского зелёного до тёмно-синего, угольно-чёрного либо полностью чёрного, актуального более чем когда-либо ранее.
Часы серии 3580 оснащаются ремешками различных типов, включая настоящие каучуковые ремешки и тканые ремешки натовского стиля — и те, и другие известны своей долговечностью. Читать далее
Корпус часов и поворотный ободок одностороннего вращения изготовлены из CARBONOX™, новаторского углеволоконного композитного материала, зарегистрированного Luminox в качестве торгового наименования. Использование композита CARBONOX™ придаёт часам привлекательность и малый вес, что дополняется чрезвычайно высокой прочностью. Часовое стекло изготовлено из устойчивого к появлению царапин термически закалённого минерального стекла, а корректирующая головка из нержавеющей стали снабжена двойным уплотнением, что позволяет обеспечить водостойкость до 20 атм. (200 м).
Циферблат часов размечен с использованием технологии Luminox Light Technology (LLT), которая обеспечивает несравненную подсветку циферблата ночью, при этом не требуется наличия дополнительных источников энергии. Система LLT рассчитана на действие в течение 25 лет и не нуждается в источниках внешней подсветки, также нет необходимости нажимать на какую-либо кнопку — люминесцирующий источник света действует постоянно. Каждые часы серии 3580 оснащены 15 элементами LLT, установленными на ободке корпуса, маркерах часовой шкалы, а также на часовой и минутной стрелках.