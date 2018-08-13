Калейдоскоп

Московский декоратор: мастера инсталляций

Немного инженеры, немного художники и капельку скульпторы: чтобы создать по-настоящему хорошие декорации или арт-объект, нужно уметь всё!
13 августа 2018 в 18:17
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  • Московский декоратор: мастера инсталляций

Создание арт-объектов — дело сложное. За кажущейся простотой стоит, во-первых, свежая идея, а во-вторых, тщательная разработка конструкции.

Она должна отвечать сразу нескольким факторам: должна быть прочной, не бояться непогоды и отлично выглядеть. Пример хорошей инсталляции? «Я — вода» в Парке Горького!

На вид всё просто и лаконично: красивая голубая волна гармонично вписалась в ландшафт парка.

Но самое трудное в этом проекте было придумать надёжный и эстетически подходящий способ соединить 1200 пластиковых бутылей. Над элементом, который свяжет баллоны, в компании «Московский декоратор» работали несколько дней. Опробовав несколько прототипов, команда добилась прекрасного результата: связывающий элемент конструкции стал не просто техническим каркасом, он стал дополнительным декоративным элементом, который сделал арт-объект еще интереснее и изящнее.

Работа над каждым заказом, даже если он кажется совсем простым, всегда охватывает много аспектов — и многие из них далеко не очевидны. В «Московском декораторе» любят решать такие интересные и нестандартные задачи: каждая из них — шанс для развития и поле для творчества.

Что немаловажно: в компании берут заказы с любым бюджетом, от камерной вечеринки и детского дня рождения до масштабного корпоратива.

Взглянуть на портфолио компании и оставить заказ можно на официальном сайте «Московского декоратора».

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