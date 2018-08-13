Московский декоратор: мастера инсталляций
Создание арт-объектов — дело сложное. За кажущейся простотой стоит, во-первых, свежая идея, а во-вторых, тщательная разработка конструкции.
Она должна отвечать сразу нескольким факторам: должна быть прочной, не бояться непогоды и отлично выглядеть. Пример хорошей инсталляции? «Я — вода» в Парке Горького!
На вид всё просто и лаконично: красивая голубая волна гармонично вписалась в ландшафт парка.
Но самое трудное в этом проекте было придумать надёжный и эстетически подходящий способ соединить 1200 пластиковых бутылей. Над элементом, который свяжет баллоны, в компании «Московский декоратор» работали несколько дней. Опробовав несколько прототипов, команда добилась прекрасного результата: связывающий элемент конструкции стал не просто техническим каркасом, он стал дополнительным декоративным элементом, который сделал арт-объект еще интереснее и изящнее.
Работа над каждым заказом, даже если он кажется совсем простым, всегда охватывает много аспектов — и многие из них далеко не очевидны. В «Московском декораторе» любят решать такие интересные и нестандартные задачи: каждая из них — шанс для развития и поле для творчества.
Что немаловажно: в компании берут заказы с любым бюджетом, от камерной вечеринки и детского дня рождения до масштабного корпоратива.
Взглянуть на портфолио компании и оставить заказ можно на официальном сайте «Московского декоратора».