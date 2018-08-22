  • Профессионалы отдыха: что такое The Lifestyle Retreats
  • Профессионалы отдыха: что такое The Lifestyle Retreats
  • Профессионалы отдыха: что такое The Lifestyle Retreats
  • Профессионалы отдыха: что такое The Lifestyle Retreats
Калейдоскоп

Профессионалы отдыха: что такое The Lifestyle Retreats

Вкратце — это команда энтузиастов, которая создаёт новые, уникальные управленческие решения для бутик-отелей и курортов.
22 августа 2018 в 12:52
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В The Lifestyle Retreats считают, что на идеальном курорте не только хорошо отдыхать — там волшебно хорошо работать! Соблюдение этого правила — залог благополучия курорта.

В отелях, которые объединяет этот бред, заботятся о каждом: гости получают настоящее расслабление и умиротворение от отдыха, а сотрудники развиваются и совершенствуют свои навыки.

  • Профессионалы отдыха: что такое The Lifestyle Retreats

Компании удалось выработать целостную и успешную концепцию гостеприимства для превращения частных бутик-отелей в настоящие райские уголки, в которых комфортно как гостям, так и сотрудникам. Остановившись в отелях The Lifestyle Retreats, вы сделаете свой отдых незабываемым!

The Lifestyle Retreats включает в себя 6 бутик-отелей на Бали и 1 отель класса люкс в столице Камбоджи — Пномпене.

The Balé: Курорт только для взрослых и для молодоженов;
The Amala: Оздоровительный курорт;
The Menjangan: Эко-курорт в Национальный парке на западе Бали;
The Samata: Оздоровительный и спортивный курорт;
The Santai: Частная семейная вилла;
Ize Seminyak: Городской хип-отель;
The Balé Phnom Penh: Отель класса люкс на реке Меконг.

  • Профессионалы отдыха: что такое The Lifestyle Retreats
Плюсом The Lifestyle Retreats можно считать простой факт: концепция каждого курорта продумывается и создаётся индивидуально. Задача компании состоит в том, чтобы гости останавливались не в однотипных курортах, а всякий раз открывали для себя что-то новое: дизайн, кухню, город или страну. Впрочем у компании есть и свой собственный (и узнаваемый!) почерк: в архитектуре и оформлении интерьеров The Lifestyle Retreats придерживается минимализма (особенно в фирменных отелях на Бали).

«Страсть, энтузиазм и пыл, которые мы вкладываем во все, что мы делаем в компании, чтобы разработать правильный организаторский микс для всеобъемлющей помощи другим.

Жизнь складывается из незаметных для первого взгляда мелочи. Каждый из сотрудников нашей семьи учится определять и ценить эти мелочи, делясь этим с нашими многочисленными гостями».

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