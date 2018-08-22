Профессионалы отдыха: что такое The Lifestyle Retreats
В The Lifestyle Retreats считают, что на идеальном курорте не только хорошо отдыхать — там волшебно хорошо работать! Соблюдение этого правила — залог благополучия курорта.
В отелях, которые объединяет этот бред, заботятся о каждом: гости получают настоящее расслабление и умиротворение от отдыха, а сотрудники развиваются и совершенствуют свои навыки.
Компании удалось выработать целостную и успешную концепцию гостеприимства для превращения частных бутик-отелей в настоящие райские уголки, в которых комфортно как гостям, так и сотрудникам. Остановившись в отелях The Lifestyle Retreats, вы сделаете свой отдых незабываемым!
The Lifestyle Retreats включает в себя 6 бутик-отелей на Бали и 1 отель класса люкс в столице Камбоджи — Пномпене.
The Balé: Курорт только для взрослых и для молодоженов;
The Amala: Оздоровительный курорт;
The Menjangan: Эко-курорт в Национальный парке на западе Бали;
The Samata: Оздоровительный и спортивный курорт;
The Santai: Частная семейная вилла;
Ize Seminyak: Городской хип-отель;
The Balé Phnom Penh: Отель класса люкс на реке Меконг.
«Страсть, энтузиазм и пыл, которые мы вкладываем во все, что мы делаем в компании, чтобы разработать правильный организаторский микс для всеобъемлющей помощи другим.
Жизнь складывается из незаметных для первого взгляда мелочи. Каждый из сотрудников нашей семьи учится определять и ценить эти мелочи, делясь этим с нашими многочисленными гостями».