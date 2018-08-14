Большой балет на телеэкране
В павильоне «Мосфильма» в день окончания съемок с порога чувствуешь радостное облегчение всей команды, которая работала над проектом. Позади несколько недель многочасового труда, многочисленные выходы на сцену, где на артистов нацелены десятки телекамер. Участники расслабленно общаются, смеются и шутят, пока вокруг творится привычная для съемок телевизионной программы суета: то и дело мимо проносят чехлы с костюмами, балетными пачками и рубашками, по направлению к сцене стремительно пробегает девушка-гример, держа на ладони, как на подносе, целый набор с кистями всех мастей и размеров; где-то на съемочной площадке негромко играет музыка и мерцает свет. Аккомпанемент всему этому создает многоголосие раций, говор которых сквозь шорох помех понимают лишь их обладатели.
Здесь творится магия балета. И скоро (в новом телевизионном сезоне) эта магия выйдет из-за кулис. Команда «Большого Балета» создала балетную энциклопедию, в которой этот вид искусства предстанет крупным планом.
— Понимаете, балетный мир маленький, — объясняет один из членов жюри, Владимир Малахов — всемирно известный танцовщик и балетмейстер. — И нужно, конечно, расширять горизонты, обогащать и просвещать людей. Рассказать им, что есть не только «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», что есть что-то другое, более философское, более внутреннее, где тоже заложен глубокий смысл.
Этого же мнения придерживаются и участники конкурса. В рамках проекта они сняли «Энциклопедию балета» — короткие эпизоды, где каждый танцовщик показывает отдельное движение. Так зрители смогут понять, сколько труда в каждом мгновении танца. Танцовщик Екатеринбургского государственного академического театра Алексей Селиверстов со своей партнершей из Японии Мики Нисигути делятся впечатлениями от съемочного процесса: Читать далее
— Конечно, поначалу было сложно, — рассказывает Алексей, — но волнение мы оставляли за кулисами, потому что это собьет тебя и все испортит. Дело еще в том, что съемочная площадка сильно отличается от сцены, как и свет. У нас в театре тоже важен свет, но здесь он совсем иной — очень яркий и бьет со всех сторон. И все же интересно было поработать на камеру, хотя и сложно было выступать без зрителя, мы ведь именно ему привыкли подавать свою энергию. А тут только объектив на тебя смотрит.
- Но было интересно смотреть, как ставят свет, как снимают нас. И когда все готово, начинают… как это слово… «мотор», да? — улыбается Мики.
Мастерство и драматический талант участников оценивался поистине звездным жюри. Все единогласно сходятся во мнении, что определить победителя крайне сложно.
- Мы стараемся давать объективные оценки, но разумеется все мы люди, поневоле появляется субъективность. Именно поэтому так важно суммировать наши мнения в конце. Вкусы у нас могут быть разными, но судить мы стараемся в одном русле — профессионализма, — так считает Тоомас Эдур, художественный руководитель балетной труппы Национальной оперы Эстонии.
- У каждого танцовщика есть свое качество, — добавляет Владимир Малахов. — И нужно это качество рассмотреть. Я старался войти в душу участников и понять, что они хотят передать нам, какое у них нутро, что они видят, как думают, как видят свое будущее, как хотят проявить себя не только на этом проекте, но и в дальнейшем.
Одного взгляда на участников достаточно, чтобы понять, о чем говорит балетмейстер: все они и правда очень разные. Один молчаливо наблюдает за общей суетой, другой фотографируется с командой проекта на память и расписывается на фирменных футболках, кто-то предпочитает проводить время в гримерке, а кто-то в стороне повторяет балетные па.
Члены жюри отметили, что третий сезон проекта уникален еще и разнообразием хореографии — номера создавались командой талантливых хореографов специально для каждой пары. Кроме того, проект стал более интернациональным: Тоомас Эдур даже надеется, что в будущем в конкурсе, как в Олимпийских играх, каждая страна будет представлять пару танцовщиков.
Куратор проекта хореограф Софья Гайдукова объяснила, какие требования выдвигаются к конкурсантам: в современном мире танцовщик должен быть универсальным. Ему нужно знать и уметь все: и классическую хореографию, и современную, и неоклассику, и тому подобное. Софья считает, что третий сезон прекрасно это доказал — получилось раскрыть участников именно с этого ракурса.
Член жюри, известный хореограф Азарий Плисецкий отмечает:
- Мы очень надеемся, что этот проект вызовет новый всплеск интереса к балету. Потому что опыт прошлых сезонов показал — с помощью телевидения можно добиться популяризации балета: все же аудитория у телеканала больше, чем у театра. Так что мы благодарны, что нашему искусству дают возможность донести до аудитории его смысл и красоту.
Свет гаснет, музыка затихает, а победители и участники конкурса расходятся. Нам же остается только ждать, когда занавес, скрывающий за собой столько чудесных выступлений и эмоций, наконец, поднимется и на телеэкраны выйдет третий сезон проекта «Большой Балет».
О проекте
«Большой Балет» — уникальный телепроект, в котором в этом году приняли участие 13 российских и зарубежных профессиональных танцовщиков из крупнейших театров страны. Это балетный конкурс, в котором жюри в составе всемирно известных артистов балета и балетмейстеров выберет победителей в номинациях «Лучший дуэт», «Лучшая балерина» и «Лучший танцовщик». Помимо российских, в конкурсе участвуют танцовщики из Японии, Бразилии, Чехии и США. Специально для проекта талантливые хореографы составили шесть программ — четыре классические и две современные, в рамках которых участники станцевали 49 номеров. Кроме этого зрителей ждет множество сюрпризов от ведущих мировых хореографов, которые ставили номера специально для «Большого Балета». Себастьян Берто (Франция), Хуанхо Аркес (Испания) и Ихсан Рустем (Великобритания) ради съёмок специально прилетали в Москву.
Это третий сезон конкурса — предыдущие сезоны зрители видели в 2012 и 2016 годах. Ведущими проекта в этом сезоне стали прима-балерина Большого театра, Этуаль миланского театра Ла Скала, народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ (2007 год), одна из самых знаменитых и востребованных балерин мира Светлана Захарова и латвийский актер и режиссер, командор ордена Почетного легиона, Офицер ордена Оранских-Нассау Андрейс Жагарс.