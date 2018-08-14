Калейдоскоп

Большой балет на телеэкране

На днях завершились съемки проекта «Большой балет» телеканала «Россия — Культура». Наш корреспондент Анастасия Крутикова побывала на съемочной площадке и узнала, как творческий союз телевизионщиков и танцовщиков со всего мира открывает зрителям таинство балета.
Анастасия Крутикова
14 августа 2018 в 11:20
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  • Большой балет на телеэкране
    Участник конкурса Алексей Селиверстов Фото: Вадим Шульц

В павильоне «Мосфильма» в день окончания съемок с порога чувствуешь радостное облегчение всей команды, которая работала над проектом. Позади несколько недель многочасового труда, многочисленные выходы на сцену, где на артистов нацелены десятки телекамер. Участники расслабленно общаются, смеются и шутят, пока вокруг творится привычная для съемок телевизионной программы суета: то и дело мимо проносят чехлы с костюмами, балетными пачками и рубашками, по направлению к сцене стремительно пробегает девушка-гример, держа на ладони, как на подносе, целый набор с кистями всех мастей и размеров; где-то на съемочной площадке негромко играет музыка и мерцает свет. Аккомпанемент всему этому создает многоголосие раций, говор которых сквозь шорох помех понимают лишь их обладатели.

  • Большой балет на телеэкране
    Участник конкурса Вагнер Карвальё (Бразилия) Фото: Вадим Шульц

Здесь творится магия балета. И скоро (в новом телевизионном сезоне) эта магия выйдет из-за кулис. Команда «Большого Балета» создала балетную энциклопедию, в которой этот вид искусства предстанет крупным планом.

— Понимаете, балетный мир маленький, — объясняет один из членов жюри, Владимир Малахов — всемирно известный танцовщик и балетмейстер. — И нужно, конечно, расширять горизонты, обогащать и просвещать людей. Рассказать им, что есть не только «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», что есть что-то другое, более философское, более внутреннее, где тоже заложен глубокий смысл.

  • Большой балет на телеэкране
    Владимир Малахов и Людмила Семеняка — члены жюри Фото: Вадим Шульц

Этого же мнения придерживаются и участники конкурса. В рамках проекта они сняли «Энциклопедию балета» — короткие эпизоды, где каждый танцовщик показывает отдельное движение. Так зрители смогут понять, сколько труда в каждом мгновении танца. Танцовщик Екатеринбургского государственного академического театра Алексей Селиверстов со своей партнершей из Японии Мики Нисигути делятся впечатлениями от съемочного процесса: Читать далее

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